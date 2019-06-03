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الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات فيديو البلطجة فى الدقهلية

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:13 م
الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات فيديو البلطجة فى الدقهلية مشاجرة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى_أحمد حسنى

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه أحد الأشخاص بالدقهلية حال قيامه بأعمال بلطجة وبحوزته سلاح أبيض.

 

وشكلت الأجهزة الأمنية، فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد هوية الشخص الذى ظهر بموقع الفيديو، "تاجر هواتف محمولة"، "له معلومات جنائية".

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط ، وبحوزته "فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار- سلاح أبيض "سنجة""، وبرفقته "تاجر هواتف محمولة"، وبحوزته سلاح أبيض "سنجة"، وبمواجهة الأول اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وأن المضبوطات هى المستخدمة فى الواقعة، والتى ترجع إلى وجود خلافات مالية مع تاجر هواتف محمولة آخر مقيم بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وسائل التواصل

مشاجرة بالاسلحة

مدرية امن الدقهلية

اخبار الحوادث

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