افتتاح عيادات مكافحة التدخين بمستشفيات الصحة النفسية بـ11 محافظة على مرحلتين

كتب وليد عبد السلام

قالت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه مخطط أن يتم افتتاح عيادات مكافحة التدخين فى كل محافظات الجمهورية على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى 11 محافظة على مستوى الجمهورية هى:"القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، الشرقية، المنيا، أسيوط، أسوان".

وكانت أمانة الصحة النفسية الصحة وعلاج الإدمان قامت بتدريب 60 من الأطباء النفسيين المتخصصين على أحدث البرامج العلاجية المختلفة للإقلاع عن التدخين، تمهيدًا لافتتاح عيادات مكافحة التدخين فى مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ضمن مبادرة صحتنا فى أسلوب حياتنا التى أطلقتها وزارة الصحة لتغيير نمط الحياة للمواطن.

وتعتمد مبادرة صحتنا فى أسلوب حياتنا على التوعية ضد مخاطر السمنة وعدم ممارسة الرياضة وخطورة التدخين وعلاقتهم بمخاطر الإصابة بمضاعفات الأمراض غير السارية.