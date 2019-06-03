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اعرف سبب تكون الخراج على جلدك

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:30 م
اعرف سبب تكون الخراج على جلدك الخراج - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الخراج هو تقرحات مؤلمة تظهر على الجلد وعادة ما تسببها عدوى بكتيرية، والخراجات يمكن أن تتطور فى أى مكان في الجسم، وفى هذا التقرير نتعرف على سبب تكون الخراج على جلدك، بحسب ما نشر موقع هيئة الصحة البريطانية "NHS".

اسباب تكون الخراج

اسباب تكون الخراج
 

وهناك نوعان من الخراج: الخراجات التى تتكون تحت الجلد، والخراجات الداخلية، التى تتطور داخل الجسم أو في عضو أو في مسافات بين الأعضاء.

أعراض الخراج

غالبًا ما يظهر خراج الجلد على شكل تورم مملوء بالقيح تحت سطح الجلد.

قد يكون لديك أيضًا أعراض أخرى للعدوى ، مثل ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) وقشعريرة.

من الصعب تحديد الخراج داخل الجسم، لكن العلامات تشمل:

- ألم في المنطقة المصابة.

- حرارة عالية.

- الشعور عموما بتوعك وتعب.

 

أسباب تكون الخراجات

معظم الخراجات سببها عدوى بكتيرية، فعندما تدخل البكتيريا إلى جسمك، يرسل جهاز المناعة خلايا الدم البيضاء المضادة للعدوى إلى المنطقة المصابة.

بينما تهاجم خلايا الدم البيضاء البكتيريا، تموت بعض الأنسجة القريبة ، مما يخلق حفرة تملأ بعد ذلك بالقيح لتشكيل خراج. ويحتوي القيح على مزيج من الأنسجة الميتة وخلايا الدم البيضاء والبكتيريا.

غالبًا ما تتطور الخراجات الداخلية كمضاعفات لحالة حالية، مثل العدوى في أماكن أخرى من الجسم، على سبيل المثال، إذا انفجرت الزائدة الدودية نتيجة التهاب الزائدة الدودية ، فيمكن أن تنتشر البكتيريا داخل بطنك وتتسبب في تكوين الخراج.


اسباب تكون الخراجات

اسباب الخراج

علاج الخراج

اعراض الاصابة بخراج

الخراج

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