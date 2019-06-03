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اعراض الالتهاب الرئوى منها ضيق التنفس

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:00 ص
اعراض الالتهاب الرئوى منها ضيق التنفس الالتهاب الرئوى
كتبت فاطمة خليل

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يحدث الالتهاب الرئوي عندما يحدث رد فعل تحسسي في الرئتين بعد استنشاق بعض المواد، ويمكن أن يسبب التفاعل التهابًا في الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كلاهما، وبدون علاج، يمكن أن يؤدي التلف على المدى الطويل إلى التهاب الرئة، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض الالتهاب الرئوى، بحسب موقع  Medical news today.

اعراض الالتهاب الرئوى
 الالتهاب الرئوى

اعراض الالتهاب الرئوى
 

تشمل أعراض الالتهاب الرئوي ضيق التنفس، أصوات أزيز في الرئتين، السعال.

قد تختلف أعراض الالتهاب الرئوي في شدته وتواتره ومناطق الجسم التي يصيبها، ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

-الحمى والقشعريرة والصداع.

-آلام في العضلات أو المفاصل.

-السعال أو صوت "خشخشة" في الرئتين.

- ضيق التنفس.

- فقدان الوزن الشديد.

- إعياء وتعب.

اعراض الالتهاب الرئوى 3
 الالتهاب الرئوى 

يمكن لأي سائل يملأ الرئتين أن يكون من المضاعفات القاتلة للالتهاب الرئوي إذا لم يتم اكتشافه مبكراً ومعالجته.

لذلك يجب على الناس البحث عن أي من هذه الأعراض إذا اشتبهوا في إصابة شخص ما بالتهاب رئوي.

مضاعفات معينة من التهاب الرئة أو مشاعل شديدة من الأعراض في الرئتين يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

 يمكن أن تصبح الأنسجة في الرئتين غير سليمة، مما قد يمنع الرئتين من العمل بشكل صحيح، علاوة على ذلك ، يمكن أيضًا تقليل كمية الأكسجين التي تصل إلى مجرى الدم.

إذا تركت دون علاج، فقد يكون التهاب الرئة مهددًا للحياة، لأنه يصعب على القلب ضخ الدم عبر الرئتين.

اعراض الالتهاب الرئوى 1
اعراض الالتهاب الرئوى 

اسباب الالتهاب الرئوى
 

يميل التهاب الرئة إلى الحدوث عند إدخال مادة مهيجة من أي نوع إلى الرئتين،عندما يحدث هذا ، تصبح الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئتين ملتهبة ، مما يجعل من الصعب التنفس والتسبب في أعراض أخرى.

-يمكن أن تساهم عوامل نمط الحياة، مثل المهنة والموقع والجنس والعمر، في خطر الإصابة بالتهاب رئوي.

-الشخص الذي يعمل مع المواد الكيميائية القاسية أو المهيجات أكثر عرضة للإصابة بالتهاب رئوي من الآخرين.


اعراض الالتهاب الرئوى

الالتهاب الرئوى

اعراض التهاب الرئة

اسباب الالتهاب الرئوى

التهاب الرئة

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