اعتماد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية فى الغربية.. و230 درجة للثانوى العام

الغربيه محمد طارق

اعتمد اللواء المهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والتعليم الفنى، بحيث يكون 230 درجة للثانوى العام وفق كثافة الفصل 45 طالبًا وطالبة، حيث متوقع قبول 31263 طالبًا وطالبة بنسبة 56.4% من إجمالى الناجحين فى المرحلة الإعدادية.

أما بالنسبة لتنسيق مدارس التعليم الفنى يكون كالأتى: طنطا الكهربائية الإلكترونية 220 درجة ومدارس طنطا والمحلة وكفر الزيات وزفتى الميكانيكية 200 درجة ومدرسة الشهيد خالد محمد الزخرفية بالمحلة 185 درجة.

أما المدارس الزخرفية بزفتى وطنطا وسمنود والسنطة وكفر الزيات وقطور ومدرسة محمد صلاح الصناعية ببسيون 180 درجة، بينما الفصول الملحقة للتعليم المزدوج بالمدارس الصناعية التالية "طنطا الصناعية بنات وطنبارة الصناعية بنات والمحلة الصناعية بنات يكون تنسيقها 200 درجة ويكون تنسيق مدرسة المحلة الكبرى للتعليم والتدريب المزدوج بالراهبين والفصول الملحقة للتعليم المزدوج بالمدارس الصناعية فى " طنطا الميكانيكية – المحلة الميكانيكية – المنشأة الجديدة الصناعية بنات والشين الصناعية بنات " 190 درجة.

أما الفصول الملحقة للتعليم المزدوج بمدرسة الشهيد خالد محمد السيد دبور الزخرفية ومدارس داخل مصنع " الجوكر – GYM – الصياد – فاكو – عرابكو " يكون تنسيقها 180 درجة والفصول الملحقة بمدرسة سمنود الصناعية 170 درجة.

وتنسيق المدارس الصناعية بنات 3 سنوات بطنطا والمحلة وطنبارة 210 درجة ، ومدارس الجلاء الصناعية بنات والمنشأة الجديدة الصناعية بنات وفصول سمنود الصناعية بنات ومدارس زفتى وسنبو وكفر الزيات والشين والسيدة صفية الصناعية بنات يكون تنسيقها 200 درجة.

أما تنسيق التعليم الصناعى خمس سنوات بمدرسة طنطا الفنية المتقدمة للصناعات النسيجية 190 درجة ،وتنسيق التعليم الزراعى ثلاث سنوات بنين وبنات 165 درجة، أما تنسيق الفنى الفندقى 5 سنوات 220 درجة لمدرسة طنطا الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية و210 درجة لمدرسة السنطة الفنية الفندقية.

بينما تنسيق المدارس الفندقية 3 سنوات خاصة 145 درجة والتعليم التجارى 3 سنوات بنين وبنات 140 درجة والتعليم التجارى 5 سنوات مشترك يكون تنسيقها بمدرسة طنطا التجارية المتقدمة 180 درجة وزفتى التجارية المتقدمة 170 درجة.

جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التربية والتعليم بالغربية التى تم عرضها على محافظ الغربية لتحديد وإعتماد نسب القبول بالتعليم الثانوى العام والتعليم الثانوى الفنى.

والجدير بالذكرأنه يتم قبول طلبة الإعدادية العامة بالتعليم الصناعى إعداد مهنى من مجموع 199 درجة إلى أقل من 200 درجة بالمدارس الصناعية بنات والمدارس الميكانيكية ، وقبول طلبة الإعدادية العامة بالتعليم الصناعى إعداد مهنى من مجموع 179 درجة إلى أقل من 180 درجة بالمدارس الصناعية الزخرفية .

كما يتم قبول طلبة الإعدادية العامة بالتعليم الزراعى إعداد مهنى من مجموع 164 إلى 165 درجة ، بينما يتم قبول طلبة الإعدادية المهنية بالمدارس الصناعية من مجموع 145 درجة وذلك لطلبة المدن " طنطا – المحلة – سمنود – زفتى " والمدارس الزراعية 120 درجة ، كما يتم قبول طلبة الإعدادية المهنية بالمدارس الصناعية من مجموع 120 درجة لطلبة المدن " السنطة – قطور – كفر الزيات – بسيون "

وفى السياق ذاته أوضح محافظ الغربية أنه تم مراعاة كثافة الفصول المناسبة عند إعتماد تنسيق القبول بالتعليم الثانوى والتعليم الفنى وذلك لضمان مناخ تعليمى متميز يساعد الطلبة على التفوق والتميز.