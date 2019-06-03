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اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بالطرق الرئيسية فى الغربية "صور"

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:00 ص
اضبط مخالفة.. انتشار القمامة بالطرق الرئيسية فى الغربية "صور" القمامة
الغربيه محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين الآلاف من أهالى محافظة الغربية، بسبب الحالة المتردية التى أصبح عليها طريق "زفتى - بنها" وانتشار القمامة والكاوتش بشكل كبير، إضافة إلى حرق القمامة مما يسبب حالات اختناق لمستخدمى ذلك الطريق.

وفى هذا الصدد قال محمد وهدان أحد أهالى قرية تفهنا العرب، إحدى القرى الواقعة على الطريق لـ"اليوم السابع" إن تجار الكاوتش اتخذوا من الطريق مأوى دون وجود رادع لهم، مما يسبب الكثير من الحوادث بسبب تضييق الطريق وإلقاء الكاوتش بجانبى الطريق.

وأضاف أنهم تقدموا بكثير من الشكاوى للمحافظة لإزالة تلك الكارثة التى تسبب واختناق مرورى يوميا فى الصباح وحوادث فى الليل، مع العلم أن الطريق عبارة عن حارة واحدة ذهابا وعودة، فضلا عن انتشار القمامة بشكل كبير وإشعالها يوميا مما يصيب المواطنين بالأمراض الخطيرة فى ظل غياب تام للأجهزة التنفيذية.

وأشار محمد عبد العزيز أحد أهالى القرية أن المحافظة ومجلس المدينة لم يتحركوا لإزالة أكوام الكاوتش والقمامة بالرغم من حدوث الكثير من الحوادث، مضيفا: أنه يوميا يرى محافظ الغربية فى جولات بمركز المحلة الكبرى، ولم يقم بزيارة تلك الطريق وقرى مدينة زفتى للوقوف على مشاكلهم حتى الآن.

وطالب الأهالى محافظ الغربية بضرورة زيارة الطريق والقرى الواقعة علية للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها، ومساعدة تلك القرى المحرومة من الخدمات لسنوات عديدة.

 

 

الكاوتش بجانبي الطريق
الكاوتش بجانبي الطريق

 

انتشار القمامه على جانبي الطريق
انتشار القمامه على جانبي الطريق

 

تلال الكاوتش بجانبي الطريق
تلال الكاوتش بجانبي الطريق

 

القمامة تملأ الطرق الرئيسية_2
القمامة تملأ الطرق الرئيسية_2

 

القمامه تملأ الطرق الرئيسية
القمامه تملأ الطرق الرئيسية

 

القمامه تملأ الطرق الرئيسيه_1
القمامه تملأ الطرق الرئيسيه_1

 

القمامه
القمامه

 


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تلال القمامه

القمامه

طريق زفتي

بنها

الكاوتش

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