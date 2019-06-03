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اصابة عامل فى حريق نشب بمخزن بسوهاج بسبب تسريب أسطوانة غاز

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:14 م
اصابة عامل فى حريق نشب بمخزن بسوهاج بسبب تسريب أسطوانة غاز حريق-ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه ، من السيطرة على حريق نشب بمخزن بمنطقة السوق البرانى بدائرة قسم شرطة طهطا  بسبب تسريب غاز من اسطوانة بوتاجاز نتج عن الحريق إصابة عامل.
تلقى مدير أمن سوهاج ، بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بمنزلين بمنطقة السوق البرانى دائرة القسم وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، التى دفعت   3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وتجرى الان عملية التبريدوتبين أن سبب الحريق تسريب من أسطوانة غاز ، 
نتج عن الحريق إصابة محمد السيد بدوى 22 سنة بجرح قطعى ، بالقدم اليسرى وتم نقله لمستشفى طهطا العام ونتج عن الحريق أيضا إحتراق محتويات مخزن مواسيربلاستيك ، جار حصر وتحديد قيمة التلفيات.
 
 
 
 

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