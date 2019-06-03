اصابة عامل فى حريق نشب بمخزن بسوهاج بسبب تسريب أسطوانة غاز

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه ، من السيطرة على حريق نشب بمخزن بمنطقة السوق البرانى بدائرة قسم شرطة طهطا بسبب تسريب غاز من اسطوانة بوتاجاز نتج عن الحريق إصابة عامل.

تلقى مدير أمن سوهاج ، بلاغا من قسم شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بمنزلين بمنطقة السوق البرانى دائرة القسم وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، التى دفعت 3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده وتجرى الان عملية التبريدوتبين أن سبب الحريق تسريب من أسطوانة غاز ،

نتج عن الحريق إصابة محمد السيد بدوى 22 سنة بجرح قطعى ، بالقدم اليسرى وتم نقله لمستشفى طهطا العام ونتج عن الحريق أيضا إحتراق محتويات مخزن مواسيربلاستيك ، جار حصر وتحديد قيمة التلفيات.