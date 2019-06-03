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استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام العيد

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:47 م
استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام العيد علاج إدمان - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأكدت الوزارة أن خدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان متاحه على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسى، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.
 
من جانبه أشار عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج لافتا إلى أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتى يصل عددها إلى "23" مستشفى ومركز علاجى متخصص فى علاج الإدمان بـ 13محافظة .

وأضاف عثمان، أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد ،حيث يتم إعادة حجز المتعافين فى المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن وعددها 23 مستشفى ومركز علاجى خلال أيام العيد، خاصة وأن هذه الفتره تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.
 
جدير بالذكر أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، قد قدم خدمات العلاج والتأهيل لعدد 116 ألف مريض إدمان خلال العام الماضى فى 23 مركز علاجى شريكا مع الخط الساخن للصندوق "16023" فى 13 محافظة.


التضامن

صندوق مكافحة الادمان

علاج مرضى الإدمان

رقم صندوق مكافحه الادمان

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