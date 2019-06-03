استمرار صرف معاشات يونيو لليوم الثالث على التوالى بمناسبة عيد الفطر

كتب مدحت وهبة

تستمر عمليات صرف معاشات شهر يونيه من جميع ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وبنك ناصر الاجتماعى والبنوك، ومكاتب البريد لليوم الثالث على التوالى بمناسبة عيد الفطر 2019

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد اعلنت بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من السبت الموافق 1 يونيو بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2019 ، انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وآسرهم والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة عيد الفطر