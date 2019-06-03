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الإثنين، 03 يونيو 2019 03:03 ص
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استمرار صرف معاشات يونيو لليوم الثالث على التوالى بمناسبة عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:00 ص
استمرار صرف معاشات يونيو لليوم الثالث على التوالى بمناسبة عيد الفطر صرف المعاشات - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر عمليات صرف معاشات شهر يونيه من جميع ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها  وبنك ناصر الاجتماعى والبنوك، ومكاتب البريد لليوم الثالث على التوالى  بمناسبة عيد الفطر 2019

وكانت وزارة  التضامن الاجتماعي قد اعلنت بدء  صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من  السبت الموافق 1 يونيو بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو بمناسبة حلول  عيد الفطر المبارك 2019  ، انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وآسرهم والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة عيد الفطر

 

 


التضامن

معاشات يونيه

عيد الفطر 2019

صرف معاشات يونيه

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