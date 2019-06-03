استقبال 20 مليون طن أغذية وبضائع خلال شهرين.. والرقابة ترفض 1921 رسالة

كتب إسلام سعيد

استقبلت الموانئ والمنافذ المصرية قرابة 20 مليون طن من الأغذية والبضائع والمنتجات الصناعية، خلال شهرين، عبر أكثر من 110 آلاف رسالة واردات، رفضت الرقابة 1921 رسالة منها.

وقال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة كثفت جهودها الرقابية فى إطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، بغرض التأكد من مطابقة المنتجات الواردة للمواصفات القياسية قبل طرحها فى الأسواق، من خلال تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كل رسائل الواردات، خاصة المنتجات الغذائية لارتباطها بصحة وسلامة المستهلك.

وأظهر تقرير أصدرته الهيئة حديثا، حول الأنشطة الرقابية على المنتجات المستوردة والمصدرة بين يناير ومايو الماضيين، أنها استقبلت 110 آلاف و532 رسالة غذائية وصناعية، بإجمالى 20 مليون طن، تنوعت بين لحوم ودواجن مُجمّدة وحبوب ولعب أطفال ومُنظّفات وبلاط سيراميك ودهانات ومواد لاصقة وأدوات صحية وحديد وأسمنت وورق وصابون وملابس ومفروشات، فُحصت كلها لبيان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

وأضاف التقرير أن الرسائل الواردة تنوعت بين صناعية وغذائية، إذ استقبلت الهيئة 69 ألفا و788 رسالة صناعية و40 ألفا و744 رسالة غذائية، أثبتت النتائج مطابقة 108 آلاف و611 رسالة صناعية وغذائية منها للمواصفات، فيما رُفضت 1921 رسالة صناعية وغذائية لعدم مطابقتها المواصفات القياسية المصرية والعالمية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الرسائل الغذائية المقبولة بلغت 39 ألفا و551 رسالة، تضمنت أهم بنود الواردات المقبولة، الحبوب واللحوم والدواجن المُجمّدة والأسماك، كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة نحو ألف و193 رسالة، وجاءت اللحوم البتلّو المُبرّدة والبطيخ والجبن بأنواعه، وإضافات الأعلاف ومسحوق الشطّة والعطور والمُكمّلات الغذائية وزيت الزيتون ومُركّزات العصائر والشاى على رأس بنود الواردات المرفوضة.

وأكد أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغ 69 ألفا و60 رسالة، وتضمنت بنود الواردات الصناعية المقبولة، حديد التسليح والأسمنت والأدوات الصحية والورق والصابون والملابس والمفروشات، لافتا إلى أن عدد الرسائل الصناعية المرفوضة بلغ 728 رسالة، وتمثّلت أهم البنود الصناعية المرفوضة فى لعب الأطفال وأحجار القَطع والجلخ والسيراميك والمُنظّفات والمواد اللاصقة والدهانات.