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اتحاد المهن الطبية يعلن توقف خدماته لبدء إجازة العيد واستئنافها السبت المقبل

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:49 م
اتحاد المهن الطبية يعلن توقف خدماته لبدء إجازة العيد واستئنافها السبت المقبل اتحاد نقابات المهن الطبية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، توقف تقديمه الخدمات لأعضاء النقابات الأربعة، وذلك لبدء إجازة عيد الفطر بداية من اليوم الأثنين، وحتى يوم السبت 8 يونيو الجارى.

وأوضح فى بيان اليوم، أن الاتحاد بكافة إداراته وأجهزته، قد بدأت إجازتهم بالفعل، عدا قسمى خطابات التحويل والواتس آب، والخزينة، تبدأ إجازتهم غدا الثلاثاء.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، وذلك للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

 


اتحاد المهن الطبية

عيد الفطر

اجازة عيد الفطر

اجازة اتحاد المهن الطبية

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