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اتحاد المصارف العربية يختار جوزيف طربيه شخصية العام 2019

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:13 م
اتحاد المصارف العربية يختار جوزيف طربيه شخصية العام 2019 وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربية
كتب - أحمد يعقوب

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أعلن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية بالإجماع، اختياره الدكتور جوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاعتماد اللبنانى ورئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، لجائزة الشخصية المصرفية العربية لعام 2019، وهى أرقى جائزة يقدّمها اتحاد المصارف العربية سنويا لأكثر الشخصيات المصرفية العربية تميزا وقيادة.

وأوضح وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن اختيار "طربيه" لتلك الجائزة المرموقة، جرى خلال اجتماع مجلس الإدارة السنوى الـ104 لاتحاد المصارف العربية، الذى عُقد مؤخرا، وشهد إجماعا من أعضاء المجلس الممثلين لـ20 دولة عربية على استحقاق "طربيه" للجائزة، تقديرا لجهوده المتواصلة وإدارته الحكيمة للمناصب القيادية التى اضطلع بها وخبرته على مدى أربعين سنة، بما أسهم فى تحقيق استقرار مالى واقتصادى خلال مسيرته المهنية المصرفية الطويلة، وما قدمه من جهود حثيثة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير العمل المصرفى فى لبنان والعالم العربى، فضلاً عن دوره فى تحقيق أفضل أداء مصرفى عبر مجموعة الاعتماد اللبنانى الرائدة التى يرأس مجلس إدارتها.

وأضاف أنه "من المزمع أن يتم تسليم الجائزة خلال حفل التكريم الكبير الذى يُنظّمه الاتحاد فى يونيو الجارى بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، ونائب رئيس البنك الدولى الدكتور محمود محيى الدين، ونخبة من القيادات المصرفية والسياسية العربية والدولية، خلال أعمال القمة المصرفية العربية الدولية، التى تُعقد هذا العام تحت عنوان "الحوارات المتوسطية العربية الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل" يومى 25 و26 يونيو فى إيطاليا.

واختتم "فتوح" حديثه بالقول، إن المجتمع المصرفى العربى يضم نُخبًا مصرفية رفيعة المستوى مثل الدكتور جوزيف طربيه، الذى يُعدّ مفخرة للقطاع المصرفى، ليس فقط على مستوى لبنان، إنما على المستويين العربى والدولى.


المصارف العربية

اتحاد المصارف العربية

شخصية العام المصرفية

اخبار البنوك

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