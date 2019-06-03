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إيران تصف عقوبات أمريكا "بالحرب الاقتصادية" وتقول لا محادثات قبل رفعها

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:57 م
إيران تصف عقوبات أمريكا "بالحرب الاقتصادية" وتقول لا محادثات قبل رفعها وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
رويترز

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وصفت إيران العقوبات الأمريكية اليوم الاثنين بأنها "حرب اقتصادية" وقالت إنه لا يمكن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة قبل رفع العقوبات. جاء ذلك بعد يوم من تلميح واشنطن إلى إمكانية إجراء محادثات دون شروط مسبقة إذا غيرت إيران سلوكها.

وقال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى تغريدة على تويتر اليوم مرفقا معها لقطة مصورة لامرأة تقول إن الساق الصناعية لابنها تخضع للعقوبات "الإرهاب الاقتصادى ضد إيران يستهدف المدنيين الأبرياء. مثل هذا الصبى الصغير، الذى لا تستطيع أمه الحزينة الحصول على ساقين صناعيتين له وهو يكبر. إنهما تخضعان للعقوبات".

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التسجيل المصور. وأضاف ظريف فى التغريدة "هذه حرب دونالد ترامب الاقتصادية. والحرب والمحادثات- بشروط أو دون شروط- لا ينسجمان".

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع إيران دون شروط مسبقة بشأن برنامجها النووى، لكنها تريد منها أن تتصرف "كدولة طبيعية" أولا.

 

 

 


إيران

محمد جواد ظريف

العقوبات الأمريكية

الولايات المتحدة

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