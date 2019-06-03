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"إيجيبت توداى" عدد خاص عن كأس الأمم الأفريقية.. والملك توت يتصدر الغلاف

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:48 م
"إيجيبت توداى" عدد خاص عن كأس الأمم الأفريقية.. والملك توت يتصدر الغلاف عدد خاص من إيجيبت توداى عن كأس الأمم الأفريقية

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خصصت مجلة "إيجيبت توداى" عددها لشهر يونيو ليكون عن ملف الرياضة في مصر، بمناسبة استضافة كأس الأمم الأفريقية والمقرر انطلاقها خلال الشهر الجاري. 
 
واختارت المجلة تميمة الشعار الرسمي لكأس الأمم الأفريقية والذي يتصدر فيها الملك المصري توت عنخ آمون مرتديًا زيًا فرعونيًا مع قميص أحمر عليه خريطة القارة السمراء ويقف بقدمه اليمنى على كرة. 
 
وقدم العدد دليلًا استرشاديًا عن الملاعب المصرية المضيفة للمباريات كأس الأمم الأفريقية، فضلًا عن معلومات عن قائمة الدول الثلاث التي ستواجهها مصر ضمن المجموعة الأولى، وكيفية الحصور على التذاكر الخاصة بالمباريات من خلال منصة "تذكرتي"، كما قدم العدد قائمة من اختيارات المجلة لأفضل 10 لاعبين لهذا الموسم. 
 
إيجيبت توداى
إيجيبت توداى
 
كما تطرق العدد إلى كرة القدم النسائية، وذلك بمناسبة بطولة كأس العالم للسيدات انطلاق الشهر الجاري، حيث أجرت المجلة حوارات مع لاعبات ومدربات مصريات لمناقشة وضع كرة القدم النسائية في مصر ومقارنتها عالميًا، وخروج المنتخب المصري للسيدات من تصنيفات الفيفا العام الماضي، وكذلك سلطت الضوء على الصور النمطية الاجتماعية الملازمة للسيدات والبنات اللاتي يرغبن في احتراف كرة القدم، التي ينظر إليها باعتبارها رياضة للرجال فقط. 
 
كما تحدثت المجلة حصريًا إلى أعضاء بعثة مدربين ببرنامج رياضي تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، التي كانت تزور مصر خلال الشهر الماضي، عن دور المدربين في تمكين اللاعبات. 
 
كما تضمن العدد عن حوارًا مع ريهان رشاد لاعبة التنس العالمية التي حصلت على العديد من الجوائز، كذلك تطرق إلى أصول كرة القدم التي تعود إلى مصر القديمة والعصر الفرعوني.
 
وبنهاية ماراثون مسلسلات رمضان بنهاية الشهر الكريم، تقدم المجلة عددًا من الحوارات مع نجوم تلك الأعمال منهم: الفنان هاني سلامة، وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب.
 
جدير بالذكر، أن مجلة إيجيبت توداى تصدر بشكل شهرى باللغة الإنجليزية، وتتناول فى موضوعاتها الشأن المحلى والإقليمى والدولى، كما تصدر إلى جانبها مجلة "بيزنس توداى" الشهرية التى تهتم بالشأن الاقتصادى.
 

ايجيبت توداي

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