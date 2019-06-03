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"إنيوس" تعتزم استثمار مليارى دولار فى مجمع بتروكيماويات سعودى

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:02 ص
"إنيوس" تعتزم استثمار مليارى دولار فى مجمع بتروكيماويات سعودى أرامكو السعودية - أرشيفية
رويترز

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قالت شركة إنيوس للبتروكيماويات التابعة للملياردير جيم راتكليف، اليوم الاثنين، إنها ستستثمر مليارى دولار لبناء ثلاثة مصانع فى السعودية، ضمن مجمّع بتروكيماويات تابع لشركتى "أرامكو" السعودية وتوتال.

وأضافت الشركة أن مصانعها الجديدة ستكون جزءا من خطط أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية لبناء مجمع بتروكيماويات باستثمارات 5 مليارات دولار، يُطلق عليه اسم "مشروع أميرال"، ومن المقرر أن تتولى إنيوس توريد مشتقات أنشطة مصبّ ووحدات كيماويات مُتخصصة تتجاوز أربعة مليارات دولار.

وفى هذا الإطار، قال جيم راتكليف، رئيس مجلس إدارة إنيوس، فى بيان صادر عنه: "التوقيت مناسب لندخل هذا الاتفاق المهم فى السعودية، مع أرامكو وتوتال. سنجلب تكنولوجيا مُتقدّمة لأنشطة المصبّ، ما سيُضيف قيمة ويخلق مزيدا من الوظائف".


ارامكو السعودية

اسعار النفط

مشروعات البتروكمياويات

شركة انيوس العالمية

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