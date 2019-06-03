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الإثنين، 03 يونيو 2019 03:21 م
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إنشاء قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج وتسجيل 4030 عامل بها

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:21 م
إنشاء قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج وتسجيل 4030 عامل بها عمالة مصرية بالخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب

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انتهت وزارة القوى العاملة من تصميم وتنفيذ قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج، وتم تسجيل 4030 عامل مصرى عليها، وجارى تطوير عملية التسجيل ليتمكن العامل بنفسه من تسجيل بياناته من خلال تطبيق على الموبايل، بحيث يتم إطلاقه هذه الخدمة فى نهاية يوليو 2019.

وتم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف بين كافة جهات الدولة المتصل عملها بالعمالة المصرية المسافرة للخارج للتعاون بشأن حصر أعدادها من خلال قاعدة بيانات العمالة الموجودة بمركز معلومات وزارة القوى العاملة، على أن تكون القاعدة بجميع محتوياتها ستكون متاحة لجميع جهات الدولة المصرية .

وجارى التنسيق مع وزارة الخارجية للبدء فى قيام سفارات وقنصليات مصر بالخارج، لتسجيل بيانات العمالة المصرية على قاعدة بيانات العمالة، كما تم مخاطبة المستشارين العماليين التابعين لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات مصرى بالخارج لتسجيل بيانات أى عامل مصر يلجأ لمكاتب التمثيل العمالى فى طلب تقديم أية خدمة سواء عمالية أو قنصلية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية لتكون نواه يمكن الاعتماد عليها فى حصر هذه العمالة أولًا بأول .

كما تناول الاجتماع عرضًا توضيحيًا لكافة أوضاع العمالة المصرية فى الخارج، وتقرير يتضمن موقف العمالة المصرية فى عدد من الدول، وبيان التحديات التى تواجه العمالة المصرية، ورؤية الوزارة حولها.

 


عمال مصر بالخارج

العماله المصريه بالخارج

العماله المصريه

قاعده بيانات العماله المصريه

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