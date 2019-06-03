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إسرائيل تحول القدس إلى ثكنة عسكرية لتأمين مسيرة للمثليين ثالث أيام العيد

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:26 م
إسرائيل تحول القدس إلى ثكنة عسكرية لتأمين مسيرة للمثليين ثالث أيام العيد مسيرة للمثليين ونجمة داود على علم الرينبو
كتب هاشم الفخرانى

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن السلطات ستحول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية يوم الخميس المقبل (ثالث أيام عيد الفطر) عبر نشر 2500 جندى لتأمين مسيرات للمثليين ستجوب شوارع المدينة.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يصل عدد المثليين المشاركين فى المسيرة إلى 30 ألف شخص من داخل إسرائيل وخارجها، إذ تُقام تلك المسيرات بشكل دورى كل عام فى مدينتى القدس وتل أبيب.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن السبب وراء نشر كل هذا العدد من الجنود، هو خشية الاعتداء على مجموعات المثليين المشاركين فى المسيرة من قبل الحريديم (اليهود المتشددين) الذين يرفضون إقامة مثل هتلك المسيرات.

كان العام الماضى قد شهد حادثة صادمة للإسرائيليين، عندما طعن حاخام متطرف فتاة إسرائيلية من المشاركين فى المسيرة بالسكين، ما تسبب فى وفاتها على الفور، لذا ترفع سلطات دولة الاحتلال حالة الاستنفار هذا العام، لتجنب تكرار ذلك الموقف.

 


مسيرة المثليين

سياسات اسرائيل ضد الفلسطينيين

اخبار القدس

المثليون فى اسرائيل

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