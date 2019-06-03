إسبانيا تطلب من الاتحاد الأوروبى زيادة المساعدات للمغرب للتصدى للهجرة

رويترز

قال وزير الخارجية الإسبانى جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبى زيادة المساعدات المالية المخصصة للمغرب لمساعدة المملكة فى التصدى لتدفقات الهجرة غير الشرعية.

وقال بوريل، فى مؤتمر صحفى خلال زيارة إلى الرباط، "المغرب يساعدنا"، مضيفا أنه ينبغى ألا تعتبر مثل تلك المساعدات هبة للمغرب مع تزايد ضغط الهجرة غير الشرعية فى غرب البحر المتوسط.

وأضاف أنه ينبغى زيادة المساعدات عما هو متفق عليه بالفعل. كان الاتحاد الأوروبى قد وعد العام الماضى بإعطاء المغرب 140 مليون يورو (160 مليون دولار) كمساعدات لإدارة الحدود بهدف مساعدته فى كبح تدفقات الهجرة.

وقال مسئولون مغاربة، إن من المتوقع أن تحصل المملكة على نصف تلك المساعدت فى صورة دعم للميزانية بنهاية يوليو تموز على أن تحصل على النصف الآخر فى صورة تبرعات بمعدات، فيما قال وزير الشؤون الخارجية المغربى ناصر بوريطة، إن المغرب منع 30 ألف شخص حتى الآن هذا العام من العبور بشكل غير قانونى إلى إسبانيا وفكك 60 شبكة لتهريب المهاجرين.