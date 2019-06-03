إحالة ملاحظين بلجنة مدرسة طامية الزراعية للتحقيق

الفيوم - رباب الجالى

تفقد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم، عددًا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية بالفيوم للعام الدراس 2019 / 2018م (الامتحان العملي)، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الإلتزام والانضباط داخل اللجان

وتابع عبدالله عدداً من اللجان، منها لجنة مدرسة طامية الزراعية ، وقرر إحالة 2 ملاحظ للتحقيق بسبب التقاعس فى أداء العمل أثناء الامتحان ، وشدد على التأكد من صحة بيانات الطلاب، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول، موجهًا بتوفير الأجواء المناسبة وجميع سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر وتذليل أى عقبات.