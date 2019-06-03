سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة ملاحظين بلجنة مدرسة طامية الزراعية للتحقيق

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:39 م
إحالة ملاحظين بلجنة مدرسة طامية الزراعية للتحقيق لجان امتحانات - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد  محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم، عددًا من لجان امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية بالفيوم للعام الدراس 2019 / 2018م  (الامتحان العملي)، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الإلتزام والانضباط داخل اللجان

وتابع عبدالله عدداً من اللجان، منها لجنة مدرسة طامية الزراعية ، وقرر إحالة 2 ملاحظ للتحقيق بسبب التقاعس فى أداء العمل أثناء الامتحان ، وشدد على التأكد من صحة بيانات الطلاب، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول، موجهًا بتوفير الأجواء المناسبة وجميع سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر وتذليل أى عقبات.

 


الفيوم

محافظة الفيوم

امتحانات الدبلومات الفنية

وكيل تعليم الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. وكيل تعليم الفيوم يشهد ختام الدورة الرمضانية لمدارس إبشواي

الأحد، 02 يونيو 2019 12:43 ص

تعليم الفيوم: 95 % من الطلاب أدى امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي إلكتروني

السبت، 01 يونيو 2019 02:39 م

تعليم الفيوم : طلاب أولى ثانوى أودوا امتحان الفيزياء إليكترونيا بنسبة 100%

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:41 م

"تعليم الفيوم": 100% من المدارس أدت امتحان "أولى ثانوى" إلكترونيًا

الإثنين، 27 مايو 2019 04:45 م

تعليم الفيوم: 100% من المدارس أدى امتحان الرياضيات لأولى ثانوى إلكترونيا

الأحد، 26 مايو 2019 05:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة