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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة ماكينة صراف آلى فى الزيتون

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:15 م
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة ماكينة صراف آلى فى الزيتون محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزيتون، بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة الشروع فى سرقة ماكينة الصراف الآلى الخاصة بأحد البنوك داخل مدرسة.
 
 
وانتقلت النيابة لمعاينة مكان الحادث، وتبين وجود كسر فى ماكينة الصراف الألى داخل أحد المدارس، وأن المتهم استخدم مطرقة ضبطت معه، لكسر الماكينة والاستيلاء على ما بداخلها.
 
 
واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأنه راقب المدرسة وتسلق السور، بعد علمه بعدم وجود أحد بداخلها لكن رجال المباحث ألقت القبض عليه.
 
 
وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط أحد الأشخاص عاطل 28 سنة مقيم بكفر الشيخ، سبق اتهامه فى قضيتين، أخرهما قضية سرقة متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه فى  4 أحكام حكم حبس فى قضايا سرقة، حال قيامه بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس وبحوزته مطرقة حديدية.

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محكمة

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