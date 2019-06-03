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إجراء 449 عملية جراحية لمرضى القلب فى قنا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:37 م
إجراء 449 عملية جراحية لمرضى القلب فى قنا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن فريق العمل من الأطباء والممرضين بوحدة القسطرة القلبية بمستشفي قنا العام، نجحوا في اجراء 449عملية جراحية لمرضي القلب من أبناء محافظة قنا وعدد من ابناء المحافظات الأخرى، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإنتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة.
 
 
وأوضح الهجان أن العمليات الجراحية شملت إجراء عمليات قسطرة قلب وتركيب دعامات مجانا لـ٤١٠ مواطنين من أبناء محافظة قنا، و٣٩ مواطنًا من أبناء محافظات "القاهرة - الإسكندرية - البحيرة - الشرقية - أسيوط - سوهاج - الأقصر - البحر الأحمر"، مشيرًا إلي أن العمل داخل مستشفيات المحافظة يجري علي قدم وساق في جميع أيام الأسبوع للانتهاء من كافة قوائم الإنتظار في أسرع وقت ممكن، بما يساهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
 
وأكد الهجان أن إطلاق مبادرة إنهاء قوائم الإنتظار يكشف عن مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على صحة وحياة المواطن المصرى ممن تستدعي حالاتهم الصحية تدخلاً جراحياً عاجلا وهو ما يؤكده إطلاقه للعديد من المبادرات في مجال الصحة مؤخرا استهدفت جميع الفئات العمرية مثل "مبادرة ١٠٠ مليون صحة - مبادرة نور ...حياه - مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة - مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة"، مؤكدًا أن هذه المبادرات تضمن الحفاظ علي صحة المصريين علي مدار الأجيال الجديدة.
 

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