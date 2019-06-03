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أوقاف الشرقية: لجان متابعة وغرفة عمليات لرصد أى تجاوزات و360 ساحة لصلاة عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:11 م
أوقاف الشرقية: لجان متابعة وغرفة عمليات لرصد أى تجاوزات و360 ساحة لصلاة عيد الفطر الشيخ زكريا الخطيب وكيل أوقاف الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن صلاة عيد الفطر المبارك ستؤدى فى 360 ساحة بشتى مدن ومراكز المحافظة.

وتم تكليف 720 إمام من أئمة الأوقاف لخطبة العيد بما يعادل أمام للخطبة وآخر احتياطى لكل ساحة، بخلاف صلاة العيد بالمساجد.

وأشار الخطيب أنه تم التنبيه على الخطباء بالإلتزام بتعليمات الوزارة وعدم الخروج عن خطبة العيد وعدم تعليق لافتات أو شعارات تنوه عن داعية لأحد لتكون الصلاة خالصة لوجه الله تعالى.

ولفت وكيل وزارة أوقاف الشرقية، إن الأوقاف تقف على مسافة واحدة من الجميع بتنفيذ الوسطية فى الإسلام.

وإنه فى حالة رصد أى مخالفات أو تجاوزات عن طريق لجان المتابعة التى تم تشكيلها من ديوان المديرية بالتنسيق مع مديرى الإدارات.

وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وجميع الإدارات بالمحافظة لرصد أى مخالفات قد تحدث.

وهنأ وكيل وزارة أوقاف الشرقية، الشعب المصرى ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف ومحافظ الشرقية بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا من الله أن يديم على مصرنا الأمن والأمان والاستقرار

 


وكيل اوقاف الشرقية

ساحة صلاة العيد بالشرقية

خطبة العيد

الشرقية

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