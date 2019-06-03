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أوقاف السويس تستعد لصلاة عيد الفطر بـ 63 ساحة

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:40 م
أوقاف السويس تستعد لصلاة عيد الفطر بـ 63 ساحة الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس
السويس - السيد فلاح

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عقد الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اجتماع بمديري الإدارات الفرعية الخمس فى حضور الشيخ محمد فتحي مسلم، مدير عام الدعوة والشيخ فداء محمد السيد، رئيس المساجد الحكومية، والشيخ سامي فتح الله أحمد رئيس قسم الأرشاد للاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك.
 
وقال الشيخ محمد عجمي محمود، إنه تم إعداد 63 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك بجميع أحياء المحافظة الخمس، بالإضافة إلي المساجد الكبري مثل ساحة الخالدين بحي فيصل، وساحة الخلفاء الراشدين بالأربعين، وساحة السراج المنير بالسلام. 
 
وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، علي مديري الإدارات الفرعية الخمس، بضرورة الالتزام بضوابط العمل بساحات العيد، وعدم السماح لغير المصرح لهم، وكذلك عدم إقامة صلاة العيد في غير الأماكن المعتمدة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات.
 

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صلاه للعيد

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