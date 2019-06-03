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أنباء عن رؤية هلال شوال بمرصد تمير بالسعودية

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:35 م
أنباء عن رؤية هلال شوال بمرصد تمير بالسعودية استطلاع هلال شوال
وكالات

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قالت صحيفة عكاظ الصحفية إن هناك أنباء عن رؤية هلال شوال فى مرصد تمير.

كانت فضائية العربية قد أفادت فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مراسلها أن هناك أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال فى حوطة سدير بالسعودية.

 

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عيد الفطر

مرصد تمير

السعودية

مرصد سدير

أخبار العرب

عرب وعالم

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