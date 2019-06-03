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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض سرقة مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية بشقة ببنها

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:17 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض سرقة مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية بشقة ببنها سرقة- أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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اقتحم مجهولين شقة مدير شركة مواد غذائية ببنها، وقاموا بالاستيلاء على مشغولات ذهبية بقيمة 100 ألف جنيه وأجهزة كهربائية و60 ألف جنيه من داخلها، وتكثف مباحث القليوبية جهودها لضبط المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
وتلقى العميد حسين جندية مأمورمركز بنها، إخطارا من "س.إ" 37 سنة بتعرض شقته للاقتحام على يد مجهولين وكسر الباب الحديد وسرقة 100 ألف جنيه وأجهزة كهربائية و60 ألف جنيه بداخلها.
 
كما تم إخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية للقليوبية، وعلى الفور كلف المقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث المركز، بتكثيف التحريات لتحديد هوية مرتكبى الواقعة ووضع خطة هادفة لضبط الجناة.
 
وتحرر عن ذلك محضر رقم 12810 جنح مركز بنها وتولت النيابة التحقيق.
 

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