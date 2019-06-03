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أمن الجيزة يزيل التعديات والإشغالات بمدينة 6 أكتوبر والمنطقة الأثرية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:45 ص
أمن الجيزة يزيل التعديات والإشغالات بمدينة 6 أكتوبر والمنطقة الأثرية حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شن ضباط شرطة المرافق بالجيزة، حملة أمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة السير، وأسفرت الحملة عن إزالة عشرات التعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.

كما شهدت المنطقة الأثرية بالهرم، حملة أمنية، أسفرت عت ضبط 8 مشتبهم بهم، بالإضافة إلى 4 من الباعة الجائلين، والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة، بالإضافة إلى إزالة إشغالات وتعديات متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


حملة امنية

شرطة المرافق

مدينة 6 اكتوبر

المنطقة الاثريه

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