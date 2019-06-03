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الإثنين، 03 يونيو 2019 03:58 م
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أمن الإسكندرية يضبط 12 ألف قطعة صاروخ ألعاب نارية داخل محل

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:17 م
أمن الإسكندرية يضبط 12 ألف قطعة صاروخ ألعاب نارية داخل محل العاب نارية - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة وتم ضبط 12 ألف قطعة صاروخ من الألعاب النارية داخل محل خردوات مجهولة المصدر محظور تداوله بالبلاد قبل ترويجها باأسواق.

وتلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل خردوات غير مرخص بدائرة قسم شرطة العامرية أول، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من محدثات الصوت مجهولة المصدر.

تم مداهمة المحل والقى القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر علي  12000وحدة ألعاب نارية محظور إستيرادها أو تداولها بالأسواق نظراً لخطورتها على الإقتصاد القومى والسكينة العامة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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