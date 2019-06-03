أسعار النفط تنخفض مع تغذية الحروب التجارية لمخاوف التباطؤ الاقتصادى

رويترز

انخفضت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها التى تجاوزت 30% منذ الجمعة الماضية، إذ انخفضت أسعار الخام محققة أكبر تراجع شهرى فى نصف السنة الأخير، وذلك فى ظل ركود الطلب، فى الوقت الذى تُغذّى فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادى عالمى.

وبحلول الساعة 6:59 دقيقة بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى "برنت" لشهر أقرب استحقاق 61.28 دولار للبرميل، بانخفاض 71 سنتا أو 1.1% عن سعر إغلاق الجمعة. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 53.09 دولار للبرميل منخفضة 41 سنتا أو 0.8% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

تأتى الانخفاضات بعد تراجع السعر ما يزيد على 3% يوم الجمعة، ليصبح مايو أسوأ شهر للعقود الآجلة للخام منذ نوفمبر الماضى. وقال ميثون فرناندو، محلل الاستثمار لدى ريفكين للأوراق المالية، فى مذكرة اليوم: "أسعار النفط تنخفض بفعل توترات تجارية جديدة، بعدما أثار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توترات التجارة العالمية عبر التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك، إحدى أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة والمورد الكبير للنفط الخام".

وفى تحرك تقليدى للأسواق المالية خلال الأوقات الضبابية، ارتفع الذهب اليوم لأعلى مستوياته خلال أكثر من شهرين، فى الوقت الذى باع فيه المستثمرون الأصول عالية المخاطر، مثل النفط، ووضعوا أموالهم فى الأصول التى تُعتبر ملاذًا آمنًا مثل المعدن النفيس.

وقال بنك باركليز فى مذكرة نُشرت الجمعة، إن استهلاك الولايات المتحدة من النفط فى مارس الماضى "انخفض على نحو كبير على أساس سنوى للمرة الأولى منذ سبتمبر 2017، إذ هبط الطلب على البترول نحو 370 ألف برميل يوميًّا على أساس سنوى.