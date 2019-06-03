سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الاثنين 3-6-2019 فى مصر

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:01 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 3-6-2019 فى مصر عملات - أرشيفية
كتبت - أمنية جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار العملات اليوم الاثنين 3-6-2019، أمام الجنيه المصرى، ومنها سعر الدولار وسعر اليورو وسعر الجنيه الاسترلينى وسعر الدينار الكويتى وسعر الريال السعودى وفق آخر تحديثات البنوك.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.71 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.72 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو الأوروبى اليوم ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، ليُتداول عند 18.69 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع وفق آخر تحديثات البنك الأهلى.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 21.13 جنيه للشراء و21.32 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات البنك الأهلى.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وفق آخر بيانات البنك الأهلى، فسجل سعر الريال 4.46 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم الاثنين، وبحسب آخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار 55.03 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.


اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة