أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 3 - 6 -2019

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 3-6-2019.

إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة لـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أجواء للصناعات الغذائية، الحديثة للمواد العازلة، العز للسيراميك و البورسلين، أسمنت سيناء، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

البورصة تربح 3.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.124 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 60 مليون ورقة مالية بقيمة 302 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.9 ألف عملية لعدد 150 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.31%، والعرب على 4.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.38%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 760 ألف جنيه، 5.2 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 859 ألف جنيه، 620 ألف جنيه، 17.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 17017 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 24 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.651 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.63%

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 25.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.79%

- الأهلى للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 6 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.71%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.441 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.50%

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 3.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.15%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 7.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.39%

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.83%

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 23.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.66%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.40%