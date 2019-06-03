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أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:32 م
أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة امتحانات الثانوية - أرشيفية
وائل ربيعى

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أعلن خالد عبد الحكم مدير عام إدارة الامتحانات والمشرف العام على الثانوية العامة بالتربية والتعليم، أن جميع المحافظات وصلتلها أسئلة امتحانات الثانوية العامة ما عدا القاهرة والجيزة التى يتم تسلمهما أسئلة الامتحانات يوميا.

وأضاف عبد الحكم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة اليوم، أن أمس كان آخر يوم لتسليم المحافظات بريا وجويا أسئلة الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "تم تسليم هذه المحافظات أسئلة امتحانات الخمس مواد الأولى وهى عربى ودين اقتصاد وإحصاء وإنجليزى".

وأشار إلى أن أسئلة الامتحان لهذه المواد الخمس موجودة فى مراكز توزيع الأسئلة فى جميع المحافظات ما عدا القاهرة والجيزة اللذين بهما 50 إدارة تعليمية تتسلم ورق الأسئلة بنفس يوم الامتحان، قائلا: "لابد أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة قبل الامتحان بـ 3 أيام فى جميع المحافظات".

 

 


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اليوم السابع بلس

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