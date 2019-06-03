أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

بنى سويف : هانى فتحى

أنهت شركت مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف وقطاع كهرباء بنى سويف، استعداداتهما لعيد الفطر المبارك، من خلال تخصيص أرقام تليفونات لتلقى شكاوى المواطنين فى حال انقطاع الخدمة.

وأعلن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أنه يتم العمل فى كل المحطات والشبكات ومراكز الصيانة بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة ومتابعة التشغيل وتشغيل غرفة عمليات محلية مرتبطة بالخط الساخن، للتعامل مع أية شكاوى عن انقطاع المياه وسرعة إصلاحها، وذلك على الأرقام التالية (125) ومحمول (01276278215/ 01276279712)، وتخصيص عدد 5 سيارات مياه للإمداد بمياه الشرب لدفعها فى حالات الاحتياج أو إصلاح الكسور، تحت تصرف نوبتجى الشركة بخلاف عدد 1 سيارة مياه لكل فرع، وعدد 1 عربة بكل فرع لدفعها فى حالات الانسداد، مع تواجد رؤساء الأفرع بمقر فروع الشركة رئاستهم خلال أيام العيد بالكامل لحل أية مشاكل بالفرع.

كما أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه يتم عمل غرفة عمليات بديوان عام القطاع لتلقى البلاغات، وعمل مناوبات للعاملين على مدار 24 ساعة بمقر القطاع والهندسات التابعة له بجميع المراكز، وتخصيص خط ساخن (121) ورقم (2238338) لتلقى بلاغات أعطال الكهرباء، مع تشغيل مراكز خدمة فرعية بالوحدات القروية الرئيسية لمراقبة أحمال المحولات وسرعة إصلاح الأعطال وإعادة التيار مع توفير 4 وحدات توليد طوارئ متنقلة كتغذية بديلة لتامين دور العبادة والمرافق الحيوية، علاوة على تواجد فرق طوارئ إصلاح الجهد المتوسط والمنخفض بمراكز الهندسات للتدخل عند الحاجة.