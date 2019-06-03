أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر من البرتقال لـ1.6 مليون طن وجار الشحن

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الرئيس السيسي: أدعو إلى استلهام روح ليلة القدر فى التراحم والتكاتف والبر

وزير الأوقاف فى احتفال ليلة القدر: مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان

الرئيس السيسي يمنح جوائز الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

الرئيس السيسى يتسلم نسخة من القرآن الكريم هدية من الأوقاف فى احتفالية ليلة القدر

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

زيادة كميات الدقيق للمخايز لتوفير الخبز للمواطنين خلال عيد الفطر

زيادة كميات الدقيق للمخايز لتوفير الخبز للمواطنين خلال عيد الفطر

100 مليون صحة: عدم حصول الطفل على النوم بشكل كاف يتسبب فى بطء النمو

أهمها الحذر من الأسبرين.. "100 مليون صحة" توجه 7 نصائح للوقاية من الأنيميا

الصحة: مشروع إنتاج وتجميع البلازما قائم.. واستعدادات ضخمة لإنجازه قريبا

لجان مرورية وخط ساخن لرصد التعديات على الأراضى الزراعية خلال أيام العيد

الانتهاء من موسم حصاد القمح وتوريد المحصول المحلى للسلع التموينية

ارتفاع صادرات مصر من البرتقال لـ1.6 مليون طن وجارى الشحن

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

"خريطة ساحات العيد" لا إخوان ولا سلفية ولا جمعيات فى إقامة الشعائر.. الدولة وحدها تنتصر للوسطية بالإشراف على الخطبة وتنظيم العبادة.. 10500 خطيب يسيطرون على 5200 ساحة لمنع المتشددين.. 6 أجهزة تتابع التنفيذ