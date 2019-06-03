أبو ردينة: الشعب الفلسطينى وحده يقرر مصيره وبناء دولته المستقلة

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قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكى جاريد كوشنير التى قال فيها إنه غير متأكد من قدرة الشعب الفلسطينى على حكم نفسه وأن تخلص الفلسطينيين من الاحتلال طموح عال، تشكل استفزازا واستخفافا بالشعب الفلسطينى وبالأمتين العربية والإسلامية، وتعبر عن مدى فشل ما يسمى بخطة القرن التى تحاول الإدارة الأمريكية تسويقها بلا فائدة.

وأضاف: نقول للإدارة الأمريكية ولكوشنير إن الشعب الفلسطينى هو من يقرر مصيره بنفسه، وهو الأقدر على بناء دولته الفلسطينية العصرية، ولا ينتظر شهادة أحد ليتخلص من الاحتلال الإسرائيلى".

وتابع أبو ردينة "أن هذه التصريحات تدل على أن هذه الإدارة مستمرة بدعم الاحتلال وبتجاهل قرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية والإسلامية، الأمر الذي يؤكد على أن هذا الفريق يسيء للولايات المتحدة كقوة عظمى في العالم أكثر مما يسيء للشعب الفلسطيني والعرب والأحرار في العالم".

وقال "إن استمرار الإدارة الأمريكية بتجاهل الشرعية الدولية والاستخفاف بحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية لن يؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن محاولات تصدير الفشل الأمريكي عبر الاستمرار في دعم الاحتلال والاستيطان لن تنجح، بفضل صمود شعبنا الفلسطيني وحنكة قيادته السياسية والدعم العربي والإسلامي الكبير لمواقف الرئيس محمود عباس التي أعلنها صراحة بأن القدس ومقدساتها وكرامة الشعب الفلسطيني ليست للبيع أو المساومة".