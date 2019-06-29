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8 معلومات عن محاكمة المتهمين بقضية "داعش الجيزة" بعد تحديد أولى الجلسات

السبت، 29 يونيو 2019 03:53 م
8 معلومات عن محاكمة المتهمين بقضية "داعش الجيزة" بعد تحديد أولى الجلسات المستشار محمد سعيد الشربينى وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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بعد مرور أكثر من عام على التحقيقات فى دعوى تأسيس خلية تابعة لداعش بمحافظة الجيزة، حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 29 يوليو المقبل، لبدء محاكمة المتهمين، وتوجد العديد من المعلومات حول الخلية منها:

1 ـ الخلية أسسها المتهم محمد طوسون بمنطقة بولاق الدكروربالجيزة.

2 ـ المتهم الرئيسى بالخلية استطاع ضم 6 متهمين من أصدقائه للخلية.

3 ـ تنظر الدائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

4 ـ المتهمون رصدوا وحدة عسكرية وكنيسة بكفر طهرمس وكمين أمنى بالدائرى تمهيدا لاستهدافهم.

5 ـ المتهمون يواجهون تهمة الانضمام لجماعة إرهابية "داعش".

6 ـ مؤسس التنظيم أمد عناصر الخلية بمخطوطات حول فكر داعش الإرهابى وقام بعقد لقاءات تنظيمية لعناصره بمنطقة بولاق الدكرور.

7 ـ مؤسس التنظيم سافر لسيناء للانضمام لصفوف تنظيم داعش.

8 ـ المتهم كرم محمد أمد التنظيم بالأسلحة والذخيرة التى ضبطتها الأجهزة الأمنية أثناء ضبط المتهمين.


تنظيم داعش

داعش الجيزة

محكمة الاستئناف

جنايات القاهرة

المستشاتر سعيد الشربينى

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