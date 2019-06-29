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6.4 مليار جنيه قيمة الزيادة فى رؤوس أموال شركات البورصة خلال 6 شهور

السبت، 29 يونيو 2019 12:00 ص
6.4 مليار جنيه قيمة الزيادة فى رؤوس أموال شركات البورصة خلال 6 شهور البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 6.4 مليار جنيه خلال آخر 6 شهور، موزعة بين 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، و3.7 مليار جنيه خلال فبراير، و214 مليون جنيه خلال مارس، و391 مليون جنيه خلال إبريل، و14 مليون جنيه خلال مايو، و800 مليون جنيه خلال يونيو.
 
وخلال الفترة الماضية، رفعت 5 شركات مقيدة بالبورصة، رؤوس أموالها، وهى الدلتا للتأمين من 25 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه بقيمة زيادة 5 ملايين جنيه، مدينة نصر للإسكان والتعمير من 1.2 مليار جنيه إلى 1.44 مليار جنيه بقيمة زيادة 240 مليون جنيه، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى من 244.1 مليون جنيه إلى 292.9 مليون جنيه بقيمة زيادة 48.8 مليون جنيه.
 
كما رفعت الشركة العربية للصناعات الهندسية رأس مالها من 13.326 مليون جنيه إلى 16.658 مليون جنيه، شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية من 495 مليون جنيه إلى 618.8 مليون جنيه.
 
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم. 
 

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