سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 12:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 % زيادة في مبالغ معاشات ومساعدات وزارة التضامن الاجتماعى خلال عام 2017

السبت، 29 يونيو 2019 11:29 ص
5 % زيادة في مبالغ معاشات ومساعدات وزارة التضامن الاجتماعى خلال عام 2017 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  السبت الموافق 29 /  6  /  2019 النشرة السنوية  لإحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2017  ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي :

 

المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعى

-  بلغـت قيمـة المبالغ المنصرفـة من المعـاشات والمساعدات 7.5 مليار جنيه

 عـــام 2016/2017 مـقــابـل  7.1مـليــارجـنيـــه عــــام 2015/ 2016 بزيـادة بلغت  5٪0

 

 بـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة  1.83 ملـيون حالة عام 2016/2017

مقابل 1.84 ملـيون حالة عام 2015/2016بإنخفاض بـلــغ 0.5  ٪0  

المبالغ المنصرفة من تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي

 بلغـت قيمة المبالغ المنصرفة مـن تكافل وكرامة  9.3مليار جنيه

عـام 2016/2017مـقـابل4.1مليار جنيه عــام 2015/ 2016

بزيـادة بلغت  126.8 ٪ 0

 بلغ عدد الحالات المستـفيدة 2.25مليون  حالة  عام 2016/2017

مقابل 1.29مليـون حـالـة عام 2015/2016 بزيادة  بلغت 74.5٪.

   

التــأمــيـن الاجـــتمــاعـــي بـالــقـطــاع الــحـكـومــي

 

 بلغ إجمالي قيمة المعاشات 62.4مليار جنيه عام 2016/ 2017

مقـابل 55.5 مليار جنيـه عـام 2015/2016 بزيادة بلغت  12.4 ٪ .

- بلغ عدد الحالات المستفيـدة 3.32مليون حالة عام 2016 / 2017

مقابل 3.26مليون حالــة عــام 2015/2016 بزيادة بلغت 1.9 ٪ .  

التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

- بـلـغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفــة مـن معاشـات الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي علـي المنتفعين 4.5 مليـار جنيـه

 عام 2016/2017 مقابل 3.9  مليار جنيه عام 2015/2016 بزيادة بلغت 14.1  % .

- بـلغ عـدد الحــالات المــستـفـيــدة 3.2 مليــون حالــة عـام 2016/2017 مـقابــل 3  مليـون حالـة عـام 2015/2016

  بزيادة بلغت 4.5 % .

 

- بـلغـت قيـمة المعاشات المنـصرفة للعاملين لدي انفسهم 474 مليون جنيه عـام 2016/2017 مـقابل 463  مليون جنيه   

عام 2015/2016 بزيادة بلغت 2.4 % .

- بــلــغ عـــدد الحــالات المسـتـفيــدة  722  الــف حــالــة عام 2016/2017 مـقابـل 703  الف حالة                                                      

  عام 2015/2016 بزيادة بلغت 2.6 % .

- بـلغــت قيـمـة المعاشات  للعاملين بالقطاع الـعـام والـخـاص3.99مـليار جنيـه عام 2016/2017 مقابل 3.97  مليار جنيه

 عام 2015/2016 بزيادة بلغت 0.6 % .

بــلـغ عـــدد الحــالات المستـفيــدة  2.44 مــلــيـون حــالـــة عام 2016/2017 مـقابـل 2.39  مليون حالة                                                      

 عام 2015/2016 بزيادة بلغت 2 % .

بلغـت قيمـة المعاشـات المنصرفة  للأرامل بالقطاع العام والخاص 906 مليون جنيه عام 2016/2017 مقابل 924 مليون جنيه

عام 2015/2016 بإنخفاض بلغ 1.9 % .

بــلـغ عـــدد الحــالات المستـفيـدة  1.92مــليـون حــــالــة عام 2016/2017 مـقابـل 1.91مليون حالة عام 2015/2016 بزيادة بلغت 1.1% .

 

النقابات العامة واللجان النقابية

 

بلــغ عدد النقابات العامة 23 نقابة عامة عام 2017 0

بلغ عدد اللجان النقابية  986 لجنة تضم  4.3 مليـون عضو عام  2017  مقابـل  1065 لجنـة تضم  3.5 مليون عضو عام 2016 بزيادة بلغت  23 ٪  فى عدد الأعضاء  0

 

التاهيل الاجتماعي لذوي الصعوبات 

 

بلغ عدد الحالات المستفيدة  202 ألف حالة عام  2017 مقابل 230 الف حالة عام 2016 بانخفاض  بلغ 12.2 % .

بلغت قيمة المبالغ المنصرفة  19.3 مليون  جنيه عام   2017   مقابل 16.7مليون جنيه عام  2016 بزيادة بلغت 15.9٪ .

 

الوحدات المحلية

بلغ عـدد الوحـدات المحليــة  1325 وحـدة  عـام 2017 مقـابل 1324 وحدة عام 2016 بزيادة بلغت 0.1٪  تخدم  3467 قريــة عـام 2017 مقابـل 3385  قريـة  عـام 2016 بزيادة بلغت  2.4٪  .

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التى تشرف عليها الوحـــــدات المحليــــــة 51.6 مليـون مستفيـداًً عام 2017 مقـابل  54.6   مليـون مستفيداً عـام 2016 بإنخفاض بلغ 5.4٪


المركزى للاحصاء

الاحصاء

اخبار الاقتصاد

الخدمات الاجتماعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإحصاء: 16.6% ارتفاعاً بقيمة التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة العشرين خلال عام 2018

الخميس، 27 يونيو 2019 09:36 ص

الإحصاء: 42% انخفاضا فى بؤر الإصاية بـ"أنفلونزا الطيور".. و30% للحمى القلاعية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:00 م

الإحصاء: انخفاض الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لـ79.1 مليون طن

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:43 ص

جهاز الإحصاء: "السكة الحديد" حققت 190.2 مليون جنيه إيرادات خلال الشهر الماضى

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:36 م

"الإحصاء" يكشف رصيد السلع الغذائية خلال يونيو: يكفى من 30 يوما إلى 33 شهرا

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

شاهد فى دقيقة.. غانا فى صراع شرس مع أسود الكاميرون

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

موقع تونسى: امم افريقيا مصر 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

موقع تونسى: امم افريقيا مصر 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة