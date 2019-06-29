5 % زيادة في مبالغ معاشات ومساعدات وزارة التضامن الاجتماعى خلال عام 2017

كتبت هبة حسام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 29 / 6 / 2019 النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2017 ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي :

المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعى

- بلغـت قيمـة المبالغ المنصرفـة من المعـاشات والمساعدات 7.5 مليار جنيه

عـــام 2016/2017 مـقــابـل 7.1مـليــارجـنيـــه عــــام 2015/ 2016 بزيـادة بلغت 5٪0

بـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة 1.83 ملـيون حالة عام 2016/2017

مقابل 1.84 ملـيون حالة عام 2015/2016بإنخفاض بـلــغ 0.5 ٪0

المبالغ المنصرفة من تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي

بلغـت قيمة المبالغ المنصرفة مـن تكافل وكرامة 9.3مليار جنيه

عـام 2016/2017مـقـابل4.1مليار جنيه عــام 2015/ 2016

بزيـادة بلغت 126.8 ٪ 0

بلغ عدد الحالات المستـفيدة 2.25مليون حالة عام 2016/2017

مقابل 1.29مليـون حـالـة عام 2015/2016 بزيادة بلغت 74.5٪.

التــأمــيـن الاجـــتمــاعـــي بـالــقـطــاع الــحـكـومــي

بلغ إجمالي قيمة المعاشات 62.4مليار جنيه عام 2016/ 2017

مقـابل 55.5 مليار جنيـه عـام 2015/2016 بزيادة بلغت 12.4 ٪ .

- بلغ عدد الحالات المستفيـدة 3.32مليون حالة عام 2016 / 2017

مقابل 3.26مليون حالــة عــام 2015/2016 بزيادة بلغت 1.9 ٪ .

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التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

- بـلـغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفــة مـن معاشـات الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي علـي المنتفعين 4.5 مليـار جنيـه

عام 2016/2017 مقابل 3.9 مليار جنيه عام 2015/2016 بزيادة بلغت 14.1 % .

- بـلغ عـدد الحــالات المــستـفـيــدة 3.2 مليــون حالــة عـام 2016/2017 مـقابــل 3 مليـون حالـة عـام 2015/2016

بزيادة بلغت 4.5 % .

- بـلغـت قيـمة المعاشات المنـصرفة للعاملين لدي انفسهم 474 مليون جنيه عـام 2016/2017 مـقابل 463 مليون جنيه

عام 2015/2016 بزيادة بلغت 2.4 % .

- بــلــغ عـــدد الحــالات المسـتـفيــدة 722 الــف حــالــة عام 2016/2017 مـقابـل 703 الف حالة

عام 2015/2016 بزيادة بلغت 2.6 % .

- بـلغــت قيـمـة المعاشات للعاملين بالقطاع الـعـام والـخـاص3.99مـليار جنيـه عام 2016/2017 مقابل 3.97 مليار جنيه

عام 2015/2016 بزيادة بلغت 0.6 % .

بــلـغ عـــدد الحــالات المستـفيــدة 2.44 مــلــيـون حــالـــة عام 2016/2017 مـقابـل 2.39 مليون حالة

عام 2015/2016 بزيادة بلغت 2 % .

بلغـت قيمـة المعاشـات المنصرفة للأرامل بالقطاع العام والخاص 906 مليون جنيه عام 2016/2017 مقابل 924 مليون جنيه

عام 2015/2016 بإنخفاض بلغ 1.9 % .

بــلـغ عـــدد الحــالات المستـفيـدة 1.92مــليـون حــــالــة عام 2016/2017 مـقابـل 1.91مليون حالة عام 2015/2016 بزيادة بلغت 1.1% .

النقابات العامة واللجان النقابية

بلــغ عدد النقابات العامة 23 نقابة عامة عام 2017 0

بلغ عدد اللجان النقابية 986 لجنة تضم 4.3 مليـون عضو عام 2017 مقابـل 1065 لجنـة تضم 3.5 مليون عضو عام 2016 بزيادة بلغت 23 ٪ فى عدد الأعضاء 0

التاهيل الاجتماعي لذوي الصعوبات

بلغ عدد الحالات المستفيدة 202 ألف حالة عام 2017 مقابل 230 الف حالة عام 2016 بانخفاض بلغ 12.2 % .

بلغت قيمة المبالغ المنصرفة 19.3 مليون جنيه عام 2017 مقابل 16.7مليون جنيه عام 2016 بزيادة بلغت 15.9٪ .

الوحدات المحلية

بلغ عـدد الوحـدات المحليــة 1325 وحـدة عـام 2017 مقـابل 1324 وحدة عام 2016 بزيادة بلغت 0.1٪ تخدم 3467 قريــة عـام 2017 مقابـل 3385 قريـة عـام 2016 بزيادة بلغت 2.4٪ .

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التى تشرف عليها الوحـــــدات المحليــــــة 51.6 مليـون مستفيـداًً عام 2017 مقـابل 54.6 مليـون مستفيداً عـام 2016 بإنخفاض بلغ 5.4٪