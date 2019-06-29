377 مصنعا يتقدم للحصول على علامة "بكل فخر صنع فى مصر"

كتب إسلام سعيد

قال الدكتور عمرو طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن عدد 377 مصنعا تقدم لمركز تحديث الصناعة بطلبات رسمية للحصول على علامة "بكل فخر صنع فى مصر"، لافتا إلى أنه جرى تقييم 218 مصنعا منهم علي مستوى الجمهورية ، وتم منح العلامه بالفعل لعدد 193 مصنعا عقب قيام المركز بعمل زيارات تقييم ميدانية لتلك المصانع للتحقق من مدى التزامها بتطبيق المعايير المعتمدة للحصول عليها وجارى تقييم باقى المصانع تباعاً.

وأضاف طه لـ"اليوم السابع"، أنه بعد مرور ثلاثه أعوام على إطلاق وزاره التجارة والصناعة لعلامة "بكل فخر صنع فى مصر"، قمنا بتنظيم مجموعة من الحملات الإعلانية التى استهدفت التأثير على الوعى العام للمستهلك وحثه لشراء السلع والخدمات محلية الصنع إلى جانب تعريفه بالمصنعين المحليين الذين لديهم منتجات عالية الجودة تضاهى مثيلاتها المستوردة .

وأشار مدير تحديث الصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة سجلت علامة "بكل فخر صنع في مصر" كعلامة مراقبة وجودة فى الفئات من 1 إلي 34 طبقا لاتفاقية "نيس" والخاصة بتقسيم السلع والخدمات المراد تسجيل علامات تجارية عليها، مضيفا" تعتبر هذه العلامة شعار للشركات المصنعة لمنتج مصرى عالى الجودة كما أنها تميز المصانع التي تطبق معايير إدارية ومعايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الإعتماد المصرية أو الدولية عن المصانع الأخري التي لا تعمل وفقا لتلك المعايير وبالتالي تستبعد المصانع المتواجدة في القطاع غير الرسمي.

وتابع عمرو طه، أن العلامة كان لها أثر إيجابى على المصانع التى تحصل عليها، ومن ضمن هذه الإيجابيات هو تعزيز قدرة المصانع على توفير منتجات ذات جودة عالية تلبي إحتياجات المستهلك، والحصول على تقرير صلاحية يعكس مجالات التحسين والتطوير المطلوبة، وكذلك إمكانية حصول المصانع المتقدمة علي خدمات مدعومة من خلال مركز تحديث الصناعة لسد الفجوات التي قد تظهر أثناء التقييم (المصانع المسجلة بقاعدة بيانات المركز فقط وطبقا للشروط المعمول بها).

وأشار "طه" إلى أن وضع علامة ”بكل فخر صنع في مصر“علي منتجات المصنع والمواد الترويجية والدعائية، للاستفادة من زخم حملات التوعية الإعلانية الحالية والمستقبلية لزيادة حجم المبيعات، لافتا إلى حماية منتجات المصانع من منتجات القطاع غير الرسمي التى لا تلتزم بنفس المعايير حيث يتم تسليم المصنع الذي يجتاز التقييم رقم كودى يلتزم المصنع بوضعه أسفل العلامة عند استخدامها.

يشار إلى أن علامة بكل فخر صنع فى مصر، بدأت فى الانتشار بصورة كبيرة بين الشركات ، وكذلك أصبح المواطن على دراية أن علامة "بكل فخر صنع فى مصر" يتم منحها للمنتجات القوية والتى تضاهى بل تفوق فى جودتها المنتجات المستوردة.

وحققت حملة الترويج للعلامة أهدافا واضحة بعد الإقبال الكبير من الشركات والمصانع للحصول على العلامة، ورغم أن منح علامة "بكل فخر صنع فى مصر" يستغرق بعض الوقت، إلا أن الاقبال للحصول عليها فى تزايد مصر، ويقوم مركز تحديث الصناعة بعمل جولات فى المصانع والشركات التى تطلب أن تحصل على العلامة، وذلك للتأكد من أن منتجاتها ذات مواصفات قياسية، وذلك بهدف زيادة الثقة فى منتجات المصانع والشركات التى تحمل تلك العلامة ليكون المنتج المصرى بديلا عن المنتجات الأجنبية.

وأفاد عمرو طه، أن هناك 19 فرعا لمركز تحديث الصناعة فى أغلب المحافظات وفى المناطق الصناعية، يمكن من خلالها أن تتقدم الشركات والمصانع للحصول على العلامة "بكل فخر صنع فى مصر" وعدم الاشتراط على الراغبين فى الحصول على العلامة، أن يتقدموا بطلب فى مقر المركز بالقاهرة، وذلك تيسيرا على المصنعين المصريين، واختصارا للوقت.

يذكر، أنه فى الوقت الحالى يتم منح العلامة لعدد من المصانع دون تفرقة بين المصانع الكبيرة ولا المتوسطة أو حتى المصانع الصغيرة، شرط أن تكون منتجاتها ذات مواصفات قياسية وجودة قوية تكون منافسا للمنتجات الأجنبية.

وتعد حملة "بكل فخر صنع فى مصر" إحدى الآليات المهمة التى تسهم فى تحقيق أهداف خطة وبرنامج عمل وزارة الصناعة والذى يهدف إلى مضاعفة معدل النمو الصناعى، والتوسع فى الاستثمار الصناعى وتعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلى ومكونات الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتعتبر أداة لمساندة المنشآت الصناعية لتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.