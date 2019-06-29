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37 قافلة طبية بقرى القليوبية في النصف الثاني للعام الجارى.. تعرف عليها

السبت، 29 يونيو 2019 10:20 م
37 قافلة طبية بقرى القليوبية في النصف الثاني للعام الجارى.. تعرف عليها قافلة طبية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، الانتهاء من خطة تنظيم قوافل طبية علاجية مجانية تابعة لمديرية الصحة تجوب المناطق البعيدة المحرومة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بشكل منتظم وتستمر تلك القوفل الطبية حتى نهاية شهر ديسمبر القادم لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالي الغير قادرين على تحمل نفقات العلاج وتستمر القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف المجاني و تقديم العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك  بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والسادة رؤساء المدن والمراكز.

وأوضح "الطباخ"، أنه بلغ إجمالي عدد القوافل الطبية بقري القليوبية 37 قافلة، حيث تنطلق في قرية العبادلة بمدينة طوخ يوم 6-7 يوليو، وقرية جمجرة الجديدة بمدينة بنها يومى 13-14 يوليو، وقرية كفر فرسيس بمدينة بنها يوم 16-17 يوليو، وقرية مزرعة الجبل الاصفر بالخانكة يومى 20-21 يوليو، وقرية ابو الغيط بمدينة القناطر الخيرية يومى 27-28 يوليو، وقرية جزيرة الاحرار بمدينة طوخ يومى 30-31 يوليو.
 
وتابع، أنه تواصل القوافل الطبية عملها بقرية كفر العمار بمدينة طوخ يومي 3-4 اغسطس، وقرية كفر مروان بمدينة كفر شكر يومي 6-7 اغسطس، وقرية كوم السمن بمدينة شبين القناطر يومى 17-18 اغسطس، وقرية بتمدة بمدينة بنها يومى 20-21 اغسطس، وقرية طنان بمدينة قليوب يومى 24-25 اغسطس، وقرية الحصة بمدينة طوخ يومى 31 اغسطس- 1سبتمبر.
واستطرد، أن سيتم تنظيم قوافل طبية بقرية شبرا شهاب بمدينة القناطر يومى 3-4 سبتمبر، وقرية مرصفا بمدينة بنها يومى 7-8 سبتمبر
قرية عزبة سرى بمدينة طوخ يومى 14-15 سبتمبر
قرية السد بمدينة قليوب يومى 17-18 سبتمبر
قرية الجعافرة بمدينة شبين القناطر يومى 21-22 سبتمبر
قرية خلوة عبد النبى بمدينة طوخ يومى 28-29 سبتمبر
قرية العمار بمدينة طوخ يومي 1-2 اكتوبر
قرية اجهور الكبرى بمدينة القناطر الخيرية يومى  5-6 اكتوبر
قرية سندوة بالخانكة يومي 12-13 اكتوبر
قرية القلج بالخانكة يومى 15- 16 اكتوبر
قرية زاوية بلتان بطوخ يومي 19-20 اكتوبر
قرية سندنهور بمدينة بنها يومى 26-27 اكتوبر
قرية منشية الجول بمدينة الخانكة يومي 2-3 نوفمبر
قرية طحلة بمدينة بنها يومى 5-6 نوفمبر
قرية سرسق بمدينة الخانكة يومى 9-10 نوفمبر
قرية القشيش بمدينة شبين القناطر يومى 16-17 نوفمبر
قرية مساكن الورش بمدينة الخانكة يومى 19-20 نوفمبر
قرية منشية دياب بمدينة بنها يومى 23-24 نوفمبر
قرية برشوم الكبرى بمدينة طوخ يومي 30 نوفمبر- 1 ديسمبر
قرية المنيرة بالقناطر الخيرية يومى 7-8 ديسمبر 
قرية كفر الحوالة بالقناطر الخيرية يومى 10-11 ديسمبر
قرية شبلنجة بمدينة بنها يومى 14-15 ديسمبر
قرية سندبيس بالقناطر الخيرية يومى 21-22 ديسمبر، وقرية المنايل بالخانكة يومى 28-29 ديسمبر.
 
وأضاف الطباخ،  أن الهدف من القافلة توعية وتثقيف المرضى بجميع الامراض المزمنه وكذلك يتم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات علاجهم والذين هم خارج مظله التامين الصحى.
 
واختتم،  بأن هذه القوافل تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقدم العلاج بالمجان وتستهدف الوصول الى المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية مشيرا الى ان القافله تضم تخصصات ( جلدية، نساء وتوليد، تنظيم اسرة، باطنة، اطفال، انف واذن وحنجرة، عظام وقلب) بالاضافة الى معمل للتحاليل وتتم اجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر وفى حالة وجود حالة عاجله يتم تحويلها الى المستشفى عن طريق سيارة اسعاف مجهزة من خلال خدمة ربط مع جميع مستشفيات المحافظة.

 


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