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3 تهم رئيسية وجهتها النيابة للمتهمين "بمذبحة المرج".. تعرف عليها

السبت، 29 يونيو 2019 01:50 م
3 تهم رئيسية وجهتها النيابة للمتهمين "بمذبحة المرج".. تعرف عليها المتهمون فى الجريمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة أطفال المرج" للمحاكمة الجنائية العاجلة.

 

ووجهت النيابة 3 تهم رئيسية للمتهمين همم:

1-تهمة القتل العمد.

2-التمثيل بالجثث.

3-وجهت النيابة للأب تهمة الاعتداء على زوجته وإحداث بها عاهة مستديمة.

وخلال التحقيقات أقرت " الأم" المتهمة أن زوجها دائم التعدى عليها تحت تأثير من زوجته الثانية والتى كانت دائما ما تطلب منه التعدى علي الأطفال، وأجبرنى على قتل أطفالي فوضعت مواد كاوية في المياه وتخلصت من الطفلتين "ملك وجنا" بينما تخلص هو من الثالث فور ولادته، كما أجبرنى على عدم الإبلاغ عن الواقعة حتى لا يقتلنى مثلهم.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


مذبحة المرج

القتل العمد

التمثيل بالجثث

المحاكمة الجنائية

قتل

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