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ولى العهد السعودى يبحث مع رؤساء إندونيسيا والأرجنتين مجالات الاستثمار

السبت، 29 يونيو 2019 10:54 ص
ولى العهد السعودى يبحث مع رؤساء إندونيسيا والأرجنتين مجالات الاستثمار ولى العهد السعودى
(أ ش أ)

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بحث الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فى مدينة أوساكا اليابانية، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين وبخاصة فى المجالات الاستثمارية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن اللقاء جاء على هامش أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة فى أوساكا اليابانية.

فى السياق ذاته، التقى الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية الأرجنتين ماوريسيو ماكرى، وبحثا خلال اللقاء آفاق التعاون بين المملكة والأرجنتين، وسبل تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

والتقى الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وبحثا خلال اللقاء، سبل زيادة الاستثمارات السعودية فى جنوب أفريقيا، والتعاون فى مجال التصنيع العسكرى.

 


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الارجنتين

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