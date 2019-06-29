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فى ختام امتحانات الثانوية الأزهرية..

وكيل الأزهر للطلاب: مستقبلكم بيد أمينة ولا مجال للتهاون أو التقصير فى التصحيح

السبت، 29 يونيو 2019 06:00 م
وكيل الأزهر للطلاب: مستقبلكم بيد أمينة ولا مجال للتهاون أو التقصير فى التصحيح الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر
كتب لؤى على

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اختتم طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمي اليوم السبت، الامتحانات بمادتي (التوحيد- الصرف)، دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام.
 
وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن طلاب الثانوية الأزهرية أثبتوا  أنهم على قدر التحديات والمسوؤليات المطروحة على عاتقهم، وهذا واضح من التزامهم بالتعليمات، كما أن التقارير الواردة من قطاع المعاهد أثبتت حالات غش محدودة طوال فترة الامتحانات ولم تؤثر على سير الامتحانات.
 
وأكد وكيل الأزهر أن التصحيح سيراعى فيه مصلحة الطالب، مبينًا أن التصحيح سيبدأ يوم الثلاثاء القادم، موجهًا رسالة لطلاب الثانوية الأزهرية أننا معكم ونقف بجانبكم، ولن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في عملية التصحيح، فمصلحتكم ومستقبلكم بيد أمينة.
 
وشارك في امتحانات الشهادة الثانوية  154954 ألف طالب بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.
 
 

الازهر الشريف

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