سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 06:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة: إيران ستتجاوز قريبا حد كمية اليورانيوم المنصوص عليها بالاتفاق النووى

السبت، 29 يونيو 2019 05:50 م
وكالة: إيران ستتجاوز قريبا حد كمية اليورانيوم المنصوص عليها بالاتفاق النووى محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني
دبى (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر مطلع قوله، إن إيران ستتخطى قريبا الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها فى الاتفاق النووى وذلك بعدما أخفقت الدول الموقعة على الاتفاق فى تلبية مطالب طهران الخاصة بحمايتها من العقوبات الأمريكية.

 

وكان مبعوث إيران للاجتماع الذى ضم الدول الموقعة على الاتفاق المبرم فى عام 2015 قال أمس الجمعة إن البلدان الأوروبية لم تقدم سوى القليل لإقناع طهران بالتراجع عن خططها الهادفة لتجاوز الحدود التى فرضها الاتفاق.

 

ونقلت الوكالة عن المصدر الذى لم تكشف عن اسمه قوله "نظرا لأن اجتماع اللجنة فى فيينا لم يلب مطالب إيران العادلة...فإن إيران عازمة على تقليص التزاماتها الواردة بالاتفاق وسيتم قريبا تجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب وقدرها 300 كيلوجرام".

 

 


إيران

أخبار ايران

اليورانيوم

الاتفاق النووى

طهران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جواد ظريف على تويتر: الحرب القصيرة مع إيران "وهم"

الخميس، 27 يونيو 2019 04:00 م

العقوبات المرتقبة على جواد ظريف تشغل بال إيران.. تعرف على تداعياتها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:20 م

الخيارات المُرة.. هل يقبل العرب غصن الزيتون الإيرانى؟.. جواد ظريف يقترح فى الخارج إبرام اتفاقية عدم تعرض مع الخليج.. وروحانى يُلّوح أمام المرشد باستفتاء شعبى على النووى.. والوساطة العمانية مستمرة للتهدئة

الإثنين، 27 مايو 2019 06:30 ص

جواد ظريف: الإرهاب الاقتصادى والتهديد بالإبادة لن يقضيا على إيران

الإثنين، 20 مايو 2019 01:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة