وكالة: إيران ستتجاوز قريبا حد كمية اليورانيوم المنصوص عليها بالاتفاق النووى

دبى (رويترز)

نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر مطلع قوله، إن إيران ستتخطى قريبا الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها فى الاتفاق النووى وذلك بعدما أخفقت الدول الموقعة على الاتفاق فى تلبية مطالب طهران الخاصة بحمايتها من العقوبات الأمريكية.

وكان مبعوث إيران للاجتماع الذى ضم الدول الموقعة على الاتفاق المبرم فى عام 2015 قال أمس الجمعة إن البلدان الأوروبية لم تقدم سوى القليل لإقناع طهران بالتراجع عن خططها الهادفة لتجاوز الحدود التى فرضها الاتفاق.

ونقلت الوكالة عن المصدر الذى لم تكشف عن اسمه قوله "نظرا لأن اجتماع اللجنة فى فيينا لم يلب مطالب إيران العادلة...فإن إيران عازمة على تقليص التزاماتها الواردة بالاتفاق وسيتم قريبا تجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب وقدرها 300 كيلوجرام".