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وفد ألماني من وكالة"GIZ" يزور مدينة السادات لاستعراض الفرص الاستثمارية

السبت، 29 يونيو 2019 12:33 م
وفد ألماني من وكالة"GIZ" يزور مدينة السادات لاستعراض الفرص الاستثمارية الوفد الألمانى
كتب أحمد حسن

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استقبل المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، وفداً ألمانياً من وكالة التعاون الفني "GIZ"، للتعرف على مدينة السادات، والفرص الاستثمارية، بوصفها إحدى القلاع الصناعية بمصر، وذلك بحضور عدد من المسئولين التنفيذيين بالجهاز، حيث تم عرض نبذة مختصرة عن المدينة، والأنشطة والقطاعات القائمة بها، وما تشهده من تنمية فى مختلف المجالات.

واطلع الوفد الألمانى على المخطط العام للمدينة، وتقسيم الأراضي الصناعية بها، حيث شرح لهم رئيس الجهاز آلية تخصيص الأراضي الصناعية، سواء كانت في طرح عام عن طريق هيئة التنمية الصناعية، أو عن طريق التخصيص بمعرفة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ورافق مسئولو الجهاز الوفد الألمانى فى زيارة تفقدية لمختلف المناطق الصناعية، ومنطقة المطورين، وتم التعرف على مختلف الأنشطة وحجم الاستثمارات الصناعية بالمدينة، وقام الوفد بطرح عدد من الأسئلة على مسئولي الجهاز، حول آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وكيفية توزيع الأنشطة، وفرص العمل المتاحة، وحوافز الاستثمار المُقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية، وقام مسئولو الجهاز بالرد على تلك الأسئلة.

وفى ختام الزيارة، أثنى الوفد الألمانى على التنمية القائمة بالمدينة، وأشادوا بالتخطيط الجيد للمناطق الصناعية. 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه السادات

تخصيص الاراضى

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