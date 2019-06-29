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وزارة النقل تكشف أبرز مشروعات تطوير الموانئ حتى يونيو 2019

السبت، 29 يونيو 2019 01:57 م
وزارة النقل تكشف أبرز مشروعات تطوير الموانئ حتى يونيو 2019 الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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كشفت وزارة النقل اليوم، إنجازاتها فى مجال النقل البحرى حتى شهر يونيو الجارى، حيث أكدت أنه فى موانئ البحر الأحمر تم إنجاز ما يلى:

1.  افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحرى بتكلفة 510 ملايين جنيه ( إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1,3 مليون راكب / سنة – ساحة انتظار شاحنات بطاقة 40 ألف شاحنة / سنة – ساحة لسيارات التربتك بطاقة 30 ألف سيارة / سنة – تطوير البنية التحتية والمرافق .

2.  افتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحرى بتكلفة 204 ملايين جنيه ( إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 700 ألف راكب / سنة وتطوير الرصيف البحرى ليصل طوله إلى 345 مترا وإنشاء منطقة تربتك بطاقة 50 ألف سيارة ومبنى إدارى جديد وتطوير البنية التحتية والمرافق.

3.  افتتاح مشروع تطوير ميناء نويبع البحرى ( المرحلة الأولى والثانية ) بتكلفة 280 مليون جنيه ( إنشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1,7 مليون راكب / سنة وإنشاء ساحة انتظار للشاحنات).

4.  إنشاء محطة الانتظار الخارجية بميناء الغردقة بتكلفة 28 مليون جنيه.

5.  رفع كفاءة حاجز الأمواج بميناء السويس بتكلفة 30 مليون جنيه.

6.  إنشاء رافع ميكانيكى للسفن بميناء شرم الشيخ بتكلفة 61,6 مليون جنيه.

 

وفى مينائى الإسكندرية والدخيلة، ذكرت وزارة النقل فى بيانها اليوم السبت، أنه تم إنجاز ما يلى:

1.  تكريك الممر الملاحى للميناء لزيادة العمق التصميمى إلى 15,5 متر بتكلفة 105 ملايين جنيه.

2.  إنهاء صيانة وتجديدات كوبرى باب 27 بتكلفة 40 مليون جنيه.

 

وفى ميناء دمياط:

1.  تكريك الممر الملاحى إلى عمق 16 مترا وحوض الميناء إلى عمق 15 م بتكلفة 185 مليون جنيه لمواكبة التطور فى صناعة السفن.

2.  إنشاء رصيف جديد للبضائع العامة فى المنطقة بين رصيفى 8 و9 بطول 340 متر وعمق 12 مترا بتكلفة 142 مليون جنيه.

3.  إنشاء رصيف خدمات بحرية بطول 90 مترا وعمق 8 أمتار بتكلفة 11 مليون جنيه.

4.  بناء وتوريد عدد 4 قاطرات بحرية بقوة شد ( 60 طنا و25 طنا ) بتكلفة 200 مليون جنيه.

 

وحول الإنجازات فى مجال الموانئ البرية والجافة، ذكرت الوزارة أنه تم :

1.  إنشاء ميناء قسطل البرى على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة 76 مليون جنيه كمنفذ جديد لدعم حركة التجارة البينية بين مصر والسودان شرق النيل ومنها إلى دول أفريقيا.

2.  إنشاء ميناء ارقين البرى على مساحة 130 ألف م2 بتكلفة 93 مليون جنيه كمحور جديد بين مصر والسودان غرب النيل.

3.  إنهاء دراسات وطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف فى 6 أكتوبر على مساحة 100 فدان على التحالفات المؤهلة وتقديم العروض فى 12/7/2019.


مشروعات وزاره النقل

تطوير موانى الاسكندريه

موانى البحر الاحمر

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