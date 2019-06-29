نيفين جامع: تسليم 256 مصنعا جديدا لشباب المستثمرين بالعاشر أغسطس المقبل

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة، أنه تم سحب 147 كراسة شروط من مقر الجهاز بالعاشر من رمضان، وعدد 100 كراسة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، خلال أول 4 أيام لحجز المصانع الجديدة وعددها 256 وحدة، ليصبح إجمالى كراسات الشروط 247 كراسة.

وأضافت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أخر موعد للتقدم لحجز الوحدات الصناعية الجديدة هو 11 يوليو المقبل، وبعدها يجرى عملية بحث ملفات المتقدمين، والتأكد من ملاءمتها للشروط الواردة بالكراسة.

وكشفت، إن الوحدات تصل مساحتها لـ 702 متر، منها 430 متر مساحة مغلقة، 270 متر مساحة مفتوحة، ومجهزة بكافة التجهيزات لبدء النشاط التصنيعى، وبها الكهرباء والغاز والمياة والصرف الصحى، مضيفة "أن جهاز المشروعات يسهل كافة الإجراءات على الشباب المتقدمين، وخلال أغسطس المقبل سيتم البدء فى عملية التسليم".

وأوضحت نيفين جامع، أن طروحات المصانع الجديدة تأتى فى اطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرفى التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعية والإنتاجية، وتشجيع أصحاب الخبرة والشباب، على إقامة هذه النوعية من المشروعات، وتطوير أنشطتهم الصناعية والإنتاجية، ليزيد مردودها الاقتصادى، وترتفع قدراتها على توفير المزيد من فرص العمل.

هذا وتضم تلك المجمعات العديد من الأنشطة منها (الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الصناعات البتروكيماوية، الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية مع إعطاء أولوية أولى فى التخصيص للصناعات المغذية للصناعات الهندسية).

ويمكن للراغبين فى إقامة هذه المشروعات التقديم لأكثر من وحدة بحد اقصى 4 وحدات لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة او فرع الجهاز بمدينة العاشر من رمضان، على أن تتوافر فيهم عدة شروط ومنها ( آلا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، على أن يكون لديه خبرة عملية سابقة، وألا يكون المتقدم موظفاً بالحكومة أو أى من هيئاتها أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو من العاملين لدى القطاع الخاص المؤمن عليهم ( وفى حالة ما إذا كان موظفاً فيلتزم بتقديم استقالته فور تخصيص الوحدة له- للتفرغ لإدارتها والعمل فيها)، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

وأعلنت نيفين جامع، أن هذه المشروعات سيتم دعمها ماليا وفنيا وتسويقيا، من خلال الجهاز، لافتة إلى أن هناك خطة طموحة للتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع فى توفير مصانع بالمجمعات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، لتشجيع المواطنين من أصحاب الخبرة على إقامة مشروعات صناعية إنتاجية توفر فرص عمل للشباب، وتساهم فى التنمية الاقتصادية .