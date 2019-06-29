ننشر شروط التقدم لفرق الابتكار والإبداع والتميز والجودة بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلنت جامعة أسيوط عن تشكيل ثلاث فرق إدارية تتنوع بين فريق الابتكار والإبداع وأخر سفراء التميز وفريق لممثلي الجودة وذلك من العاملين الجامعة بالإدارة العامة والكليات وذلك بهدف تطوير الأداء بما يتناسب مع متطلبات وتحديات العصر الحالي وبهدف بث روح إيجابية جديدة في العمل الإداري بالجامعة.

اليوم السابع ينشر شروط التقدم لفرق الابتكار والإبداع وأخر سفراء التميز وفريق لممثلي الجودة وذلك من العاملين الجامعة بالإدارة العامة والكليات

شروط عامة

1- أن يكون لديهم مهارة في استخدام الحاسب الآلى .

2- أن يكون على دراية بالمواصفة القياسية أيزو 9001 (2008، 2015).

3- أن يكون لديه مهارة في التعامل مع الاخرين .

4- أن يكون قادر على العمل بروح الفريق.

5- أن يكون لديه مهارات الاتصال .

6- أن يكون حسن السمعة بالعمل الإداري "الجدية ـ الانضباط ـ الإيجابية ـ تحمل مسئولية ـ حسن تعامل مع آخرين".

7- أن يكون لديه مهارة في إدارة الوقت .

الفريق الاول : فريق الابداع و الابتكار :

الهدف من إنشاء فريق الابداع والابتكار هو إنشاء فريق قادر على التطوير في الجهاز الإداري والبحث في تحسين استخدام الموارد وتحقيق النتائج المرجوة .

مهام الفريق:-

• التعرف على مجالات التميز في العمل الإداري .

• حصر وتحديد أساليب التغلب على العوائق الإدارية .

• تبنى أساليب لخلق بيئة عمل تشجع على الابداع والابتكار .

• نشر ثقافة الابداع والابتكار بالجامعة .

• تبنى تجارب الابتكارية بمختلف قطاعات الجامعة .

مواصفات أعضاء الفريق :

• القدرة على الاستفادة من التجارب السابقة .

• القدرة على خلق حلول جديدة مبتكرة .

• القدرة على الذكاء وسرعة البديهة والثقة بالنفس .

• القدرة على اكتشاف المشكلات وطرق حلها .

• القدرة على الاستنباط والتحليل .

الفريق الثانى : فريق سفراء التميز :

الهدف من انشاء فريق سفراء التميز هو تكوين فريق على دراية واسعة بجائزة مصر للتميز الحكومي وأن يتولى مهمة الاعداد والتجهيز والتقديم لهذه الجائزة كل عام بمختلف أنواعها مع نشر التوعية بالجائزة.

مهام الفريق:-

• تحليل تجربة الجامعة في التقدم للجائزة والنتائج المحققة .

• نشر التوعية بالجائزة بمختلف قطاعات الجامعة .

• نشر إصدار( نشرات – دوريات – كتيبات) تساعد في فهم الجائزة.

• وضع خطة لنشر الوعى الثقافي لرؤية مصر 2030 .

• تحديد ما تم إنجازه ضمن خطة 2030.

• نشر ثقافة التميز بالجامعة .

مواصفات أعضاء الفريق :

• أن يكون على دراية برؤية مصر 2030 .

• أن يكون على دراية بخطة الجامعة الاستراتيجية.

• أن يكون على دراية بمفهوم التخطيط الاستراتيجي .

• أن يكون على دراية بجائزة مصر للتميز الحكومي .

الفريق الثالث: فريق ممثلي الجودة :

الهدف من تكوين فريق ممثلي الجودة بالجامعة هو أن يكون لكل إدارة بالجامعة ممثل للجودة يتولى مسئولية تطبيق نظام إدارة الجودة بها وخاصة المواصفة القياسية للأيزو 9001 (2008 : 2015 ).

مهام الفريق:-

• التوعية بنظام إدارة الجودة .

• التوعية بالمواصفات القياسية العالمية للأيزو وإصدارته ( 9001 لسنة 2008 ولسنة 2015).

• تطبيق متطلبات المواصفة القياسية بالإدارة التابع لها ممثل الجودة.

مواصفات الفريق :

- الالمام بالمواصفات القياسية لنظم إدارة الجودة أيزو 9001 .

- الالمام بمعايير اعتماد الكليات والمعاهد .

- الالمام بمواصفات السلامة والصحة المهنية .

- الالمام بتحديد المخاطر ( إدارة المخاطر ) .

- القدرة على العمل ضمن الفريق .

- الرغبة في التعلم وتطوير الذات .

- الرغبة في العمل التطوعى .

- أن يكون على دراية بنظم إدارة الجودة .