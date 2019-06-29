نقابة المرشدين السياحيين تمد باب الاشتراك فى التأمين الصحى حتى أول يوليو

كتبت آية دعبس

أعلن زكريا كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مقرر اللجنة الصحية بالنقابة، مد فترة الاشتراك فى مشروع التأمين الصحى للنقابة، حتى يوم الإثنين، الأول من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن القرار يتضمن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أيضا.

وأوضح كمال، لليوم السابع، أنه فى حالة إقامة مشروع تأمين صحى جديد، سيتم قبول الاشتراكات بداية من يناير 2020، موضحا أن عقد المشروع الحالى للتأمين الصحى مدة عام واحد فقط، ومن المقرر له أن ينتهى يوم 31 مارس المقبل.

ولفت إلى أنه كان من المقرر أن يتم غلق باب الاشتراك فى التأمين الصحى لأعضاء نقابة المشردين السياحيين، على مستوى الجمهورية يوم الأحد 30 يونيه الجارى، إلا أنه مراعاة للإجازات الرسمية خلال الفترة نفسها، تم مد فترة الاشتراك، وذلك حرصا من النقابة لإتاحة فرصة أكبر لأعضائها للاستفادة من خدماتها.