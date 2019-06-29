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نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروع "شارع مصر" بالنزهة ويلتقى الشباب

السبت، 29 يونيو 2019 05:45 م
نائب محافظ القاهرة يتفقد مشروع "شارع مصر" بالنزهة ويلتقى الشباب نائب محافظ القاهرة يلتقى "شارع مصر"
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، مشروع "شارع مصر" بحى النزهة، وهو أول شارع تم تنفيذه لتقنين مشروعات عربات المأكولات المتنقلة الخاصة بالشباب، لمتابعة المشروع والاستماع للشباب.
 
 
واستمع نائب محافظ القاهرة لآراء شباب المشروع ومقترحاتهم لاستمرار نجاح المشروع ، ومعرفة المشاكل التى تواجههم، وذلك بحضور رئيس حى النزهة ومندوب الشركة التى تدير المشروع.
 
 
وعبر الشباب عن سعادتهم باللقاء مؤكدين على أن نائب محافظ القاهرة وعدهم بعرض مقترحاتهم على اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
 
نائب محافظ القاهرة يلتقى شارع مصر (1)
نائب محافظ القاهرة يلتقى شارع مصر 

نائب محافظ القاهرة يلتقى شارع مصر (2)
نائب محافظ القاهرة يلتقى شارع مصر 

نائب محافظ القاهرة يلتقى شارع مصر (3)
نائب محافظ القاهرة يلتقى شارع مصر 

نائب محافظ القاهرة يلتقى شارع مصر (4)
نائب محافظ القاهرة يلتقى شارع مصر 

 


شارع مصر

مشروع شارع مصر

محافظة القاهرة

مشاريع الشباب

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