موظفة إغاثة بريطانية تنهى إضرابا عن الطعام فى سجن بطهران

لندن (رويترز)

قال زوج موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيرانى نازانين زغارى راتكليف، المسجونة فى طهران لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت، إن زوجته أنهت إضرابا عن الطعام كانت قد أقدمت عليه للضعط من أجل الإفراج عنها.

وبدأت نازانين، وهى مديرة مشروعات فى مؤسسة تومسون رويترز، الإضراب عن الطعام قبل أسبوعين، وألقى القبض عليها فى أبريل نيسان فى المطار بطهران فى طريق عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة أسرية وصدر عليها حكم بالسجن خمس سنوات لإدانتها بالتآمر لإسقاط النظام الإيراني.

وتنفى أسرتها الاتهام كما تنفيه مؤسسة تومسون رويترز وهى مؤسسة خيرية تعمل بشكل مستقل عن شركة تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء.

وقال الزوج ريتشارد راتكليف لهيئة الإذاعة البريطانية إنه تحدث إلى زوجته اليوم السبت وإنها أنهت إضرابها عن الطعام.